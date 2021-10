Microsoft s’allie à des collèges communautaires pour aider les États-Unis à former 250 000 nouveaux travailleurs en cybersécurité d’ici 2025

Le président de Microsoft, Brad Smith. (Photo de fichier . / Dan DeLong)

Microsoft a annoncé un programme de bourses pour les collèges communautaires américains et d’autres initiatives pour faire face à ce qu’il décrit comme une crise nationale des compétences en matière de cybersécurité.

La société a annoncé qu’elle offrirait un programme d’études gratuit à tous les collèges communautaires publics du pays, une formation pour les professeurs de 150 collèges communautaires, ainsi que des bourses et d’autres ressources pour 25 000 étudiants. Au total, la campagne vise à former jusqu’à 250 000 nouveaux travailleurs de la cybersécurité dans le pays d’ici 2025, dont la plupart travailleront pour des entreprises autres que Microsoft.

Brad Smith, président et vice-président de Microsoft, a cité la menace croissante des ransomwares et autres menaces lors d’une conférence de presse virtuelle annonçant l’initiative jeudi matin avec des leaders de l’éducation et des organisations à but non lucratif.

« Nous avons travaillé avec des clients qui ont subi ces attaques, et dans un pourcentage aussi élevé du temps, ils auraient pu empêcher ou atténuer considérablement l’attaque et son impact s’ils avaient appliqué les meilleures pratiques de cybersécurité », a-t-il déclaré. « Il y a donc eu une conversation en cours au sein de la communauté de la cybersécurité. « Pourquoi les organisations ne font-elles pas mieux ? » Et je pense que la réponse est en fait très simple : ils n’ont pas les gens dont ils ont besoin pour pourvoir les emplois qu’ils ont créés.

L’entreprise ne divulgue pas le financement total qu’elle s’engage initialement dans le programme. Par ailleurs, Microsoft a annoncé qu’il quadruplerait ses dépenses en solutions de cybersécurité pour atteindre 20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, en plus de dépenser 150 millions de dollars pour améliorer la sécurité des agences gouvernementales américaines.

Microsoft a récemment embauché Charlie Bell, ancien cadre d’Amazon Web Services, pour diriger une organisation consolidée de sécurité, d’identité de conformité et d’ingénierie de gestion au sein de l’entreprise.

Les failles des logiciels et des services cloud largement utilisés de Microsoft contribuent également au défi de la nation, comme en témoignent cette année une vulnérabilité majeure de la base de données Microsoft Azure et un piratage très médiatisé d’Exchange Server.

Selon les données citées par Microsoft, il y a 464 200 emplois ouverts dans le pays qui nécessitent des compétences en cybersécurité, soit 6% de tous les emplois ouverts dans le pays, avec un salaire annuel moyen de 105 800 $.

Microsoft travaille sur l’initiative de compétences en cybersécurité avec des organisations telles que l’American Association of Community Colleges, le Last Mile Education Fund et Whatcom Community College, Bellingham, Washington, qui abrite le National Cybersecurity Training & Education Center.