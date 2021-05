Microsoft s’apprête à retirer Internet Explorer en 2022 après plus de 25 ans de service

C’est le dernier niveau avant qu’Internet Explorer ne devienne entièrement obsolète. (Image de fichier: IE)

Internet Explorer: Microsoft a finalement décidé de retirer le légendaire Internet Explorer l’année prochaine, après plus de 25 ans depuis son entrée dans le monde des navigateurs avec un avantage de premier arrivé. Cependant, au fil du temps, l’utilisation du navigateur a considérablement diminué du fait qu’il ne pouvait plus rivaliser avec des navigateurs comme Chrome, Safari, etc. en termes de vitesse. Maintenant, Redmond a annoncé dans un communiqué que le 15 juin de l’année prochaine, le navigateur serait officiellement retiré.

Le plan a été partagé par un gestionnaire de programme Microsoft Edge Sean Lyndersay, qui a déclaré que dans Windows 10, l’avenir d’Internet Explorer serait Edge, le navigateur basé sur Chromium de Microsoft. Avec cela, le 15 juin 2022, l’application de bureau Internet Explorer 11 ne prendrait plus en charge certaines versions de Windows 10.

Lire aussi | Fin d’une époque: les internautes ne peuvent pas rester calmes alors que Microsoft décide de débrancher Internet Explorer

Le canal de maintenance à long terme de Windows 10 (LTSC) inclurait Internet Explorer en 2022, mais la prise en charge de toutes les versions grand public du navigateur prendrait fin. On s’attend également à ce que le bundle Windows comprenant Internet Explorer s’arrête également soit en juin de l’année prochaine, soit peu de temps après.

C’est le dernier niveau avant qu’Internet Explorer ne devienne entièrement obsolète. L’année dernière, en août, Redmond avait déjà annoncé que le 17 août 2021, les services Microsoft en ligne, notamment Outlook, OneDrive et Office 365, cesseraient de prendre en charge le navigateur alors que la prise en charge d’Internet Explorer pour l’application Web Microsoft Teams a déjà pris fin en novembre 2020.

La plupart des entreprises seraient en mesure de trouver une alternative dans Microsoft Edge avec le mode IE, qui avait été créé par Redmond il y a quelques années pour permettre aux entreprises de passer au navigateur à base de chrome, même pour les anciens sites Web hérités. Le support utilisant ce mode durera au moins jusqu’en 2029, a promis le géant de la technologie.

Internet Explorer est en train de mourir lentement depuis un certain temps maintenant, depuis qu’il a été remplacé en tant que navigateur préféré très tôt dans l’explosion du World Wide Web. Même si Windows lui a fourni tout le support qu’il pouvait en le plaçant comme navigateur par défaut, il n’avait pas réussi à retenir l’attention des utilisateurs en raison de sa vitesse très lente et n’était en grande partie utilisé que pour télécharger un autre navigateur, ce qui en a fait un sujet. d’humour assez souvent au fil des ans.

Même Microsoft a abandonné le navigateur et a plutôt développé Microsoft Edge, et il tente d’inciter les utilisateurs à cesser d’utiliser Internet Explorer depuis 2015 environ.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.