Microsoft se débarrasse enfin d’Internet Explorer

(CNN Affaires) – La fin d’Internet Explorer (IE) est enfin proche, l’un des produits les plus critiqués de Microsoft qui a refusé de mourir.

Cette semaine, Microsoft a annoncé qu’il cesserait de prendre en charge Internet Explorer 11 le 15 juin 2022. Ce dernier clou dans le cercueil intervient après des années à suggérer la disparition d’IE.

Par exemple, en août 2020, Microsoft a tourné le dos à IE dans ses propres produits. Logiciel de messagerie instantanée d’entreprise Teams a cessé de travailler avec IE l’automne dernier, et les applications Microsoft 365 (y compris Office) ne fonctionneront plus dans IE à la mi-été 2021.

Le navigateur Web autrefois le plus utilisé est sur une trajectoire descendante constante depuis près de deux décennies. Sa part du marché des navigateurs est tombée sous le seuil des 50 % en 2010 et se situe aujourd’hui autour de 5 %, selon NetMarketShare. Chrome de Google est le leader des navigateurs, avec une part de marché de 69 %.

Dans son annonce de décès, Microsoft a déclaré qu’Internet Explorer est lent, n’est plus pratique ou compatible avec de nombreuses tâches Web modernes et est beaucoup moins sécurisé que les navigateurs modernes.

Pourtant, IE a miraculeusement réussi à tenir le coup pendant 26 ans. Microsoft a continué à utiliser IE avec Windows pour garantir que les applications d’entreprise continuent de fonctionner correctement. Les entreprises ont tendance à être très lentes à adopter de nouvelles versions de navigateur, en particulier si elles créent des applications personnalisées pour elles.

La plupart des propriétaires de PC Windows 10 n’ont probablement jamais remarqué qu’IE est installé sur leurs ordinateurs. Edge, le navigateur moderne de Microsoft, est basé sur l’open source Google Chrome et a gagné beaucoup plus de terrain que IE ces dernières années.

Il n’est pas clair si Microsoft cessera d’installer IE sur les PC Windows par défaut une fois que l’entreprise cessera de prendre en charge IE, bien que ce soit probablement le cas. La dernière version du navigateur Edge de Microsoft prend en charge les applications Web conçues pour IE afin que les clients n’aient pas à changer constamment de navigateur. Donc, IE a finalement cessé d’être utile.

“Nous annonçons que l’avenir d’Internet Explorer sur Windows 10 est dans Microsoft Edge”, a déclaré Sean Lyndersay, responsable du programme Microsoft pour Edge. “Microsoft Edge est non seulement une expérience de navigation plus rapide, plus sûre et plus moderne qu’Internet Explorer, mais il peut également répondre à un problème clé : la compatibilité avec les sites Web et les applications plus anciens et plus anciens.”

Une fois un monopole, maintenant c’est oublié

Internet Explorer a fait ses débuts en 1995 dans le cadre de Windows 95 et est devenu un succès instantané. IE a mis fin au succès de Netscape Navigator et a obtenu un monopole virtuel au début des années 2000. À son apogée en 2002, Internet Explorer dominait 95 % du marché des navigateurs.

Mais Microsoft n’a pas réussi à innover, laissant essentiellement Internet Explorer 6 ramasser la poussière et les toiles d’araignée pendant cinq ans. Cela a frustré les clients et les a fait fuir à la recherche de pâturages plus verts. Internet Explorer est devenu synonyme de bogues, de problèmes de sécurité et de technologies obsolètes.

Microsoft a finalement publié IE7 en 2006, mais le mal était fait. Microsoft a ouvert la voie à Firefox puis à Chrome pour le dépasser.

La société a essayé de revitaliser IE. Avec la sortie d’Internet Explorer 9 en 2011, Microsoft a enfin publié un navigateur moderne. Pourtant, à ce jour, IE ne prend toujours pas en charge les extensions, n’est pas disponible sur les appareils non Windows et ne se synchronise pas avec d’autres appareils par défaut – tous les piliers de Chrome et Firefox.

Microsoft reconnaît qu’IE n’est pas idéal pour la navigation Web.

« Les clients utilisent IE 11 depuis 2013, lorsque l’environnement en ligne était beaucoup moins sophistiqué que le paysage actuel », a déclaré la société en août dernier. « Depuis lors, les normes Web ouvertes et les navigateurs plus récents – comme le nouveau Microsoft Edge – ont permis des expériences en ligne meilleures et plus innovantes. »

Ainsi, depuis cinq ans, Microsoft essaie – sans succès – de se débarrasser d’Internet Explorer.

Dans un chat « Ask Me Anything » en 2014 sur Reddit, les ingénieurs Internet Explorer de Microsoft ont reconnu que la société envisageait de changer de nom pour « nous séparer des perceptions négatives » sur le navigateur.

Au lieu de cela, Microsoft a développé un tout nouveau navigateur, publiant Edge en 2015. Edge n’a cependant pas réellement remplacé IE, car Internet Explorer est pré-installé sur les PC Windows à ce jour, avec Edge.