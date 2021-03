Microsoft se débat avec Bitcoin? Le retour de BTC sur Xbox ne devrait pas stimuler l’adoption

Microsoft a envoyé des signaux mitigés en ce qui concerne ses véritables intentions concernant Bitcoin (BTC) ainsi que le marché de la crypto-monnaie en général. D’une part, le président de Microsoft, Brad Smith, a accordé une interview plus tôt cette année, affirmant que la multinationale n’était même pas du tout intéressée par le Bitcoin, affirmant que la décision de Tesla d’investir 1,5 milliard de dollars n’avait rien changé pour l’entreprise.

Cependant, il y a quelques jours à peine, le géant de la technologie semblait montrer un changement d’avis en publiant un sondage en ligne demandant à ses clients comment ils aimeraient payer leurs achats dans le Xbox Games Store à l’avenir, avec l’un des Les options les plus importantes de la liste sont Bitcoin.

Ce développement intervient également juste après que Smith a déclaré que les entreprises de technologie financière n’avaient aucune activité d’émission de devises numériques privées, affirmant que les banques centrales sont là pour s’occuper du «bien commun» des masses et devraient donc être celles qui contrôlent l’argent du monde. flux d’approvisionnement.

Si Bitcoin était accepté comme moyen de paiement dans le Xbox Games Store, ce ne serait pas la première fois que Microsoft se lancerait dans la cryptographie car dès 2014, la société acceptait Bitcoin pour financer ses comptes, permettant à United Les utilisateurs basés aux États peuvent acquérir une multitude de contenus à partir de leur Windows Store, y compris des titres de jeux Xbox.

Cela étant dit, l’incursion cryptographique de la société s’est arrêtée en 2018 lorsque le marché dans son ensemble a été soumis à une pression baissière insensée, ce qui a fait chuter la valeur de la plupart des crypto-monnaies à des plus bas relatifs. Cependant, plus tôt cette année, Microsoft a de nouveau décidé d’autoriser les paiements Bitcoin, mais uniquement pour son MS Store.

L’intérêt de Microsoft change-t-il quelque chose pour l’industrie?

Le 24 mars, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que son entreprise accepterait Bitcoin comme paiement pour ses voitures, ce qui a amené de nombreux acteurs du monde des médias sociaux à déclarer que la crypto était enfin devenue courante. Cependant, même si tel est le cas, il n’est certainement pas clair que BTC deviendra un moyen de paiement courant si d’autres grandes entreprises, comme Microsoft, qui ont remis en question la crypto dans le passé, autorisaient la crypto comme méthode de paiement.

À ce sujet, Joe Zhou, fondateur et PDG de FirstBlood – une plate-forme d’esports basée sur la blockchain – a déclaré à Cointelegraph que, dans l’ensemble, ce développement semble être positif sur le papier, d’autant plus qu’il contribue à augmenter l’adoption de la cryptographie dans le monde numérique. paysage, ajout:

«Jusqu’à présent, les éditeurs de jeux n’ont pas été les premiers à adopter une telle technologie. Par exemple, les créateurs de League of Legends – Riot Games – ont une politique de non-blockchain. Je pense que oui, si vous autorisez vos utilisateurs à utiliser la cryptographie pour effectuer des achats dans votre écosystème, vos concurrents seront plus susceptibles de suivre, sinon ils passeraient à côté. »

Zhou a en outre estimé que si Microsoft décidait d’activer les paiements cryptographiques, cela pourrait potentiellement jeter les bases parfaites pour le mariage des communautés de jeu et de cryptographie, d’autant plus qu’il pense que les joueurs de 18 à 35 ans sont les plus susceptibles. pour hodl les monnaies numériques à l’avenir.

Enfin, à son avis, des applications telles que Cash App et PayPal qui permettent aux utilisateurs d’acheter et de conserver des crypto-monnaies aideront davantage à fusionner les deux mondes, permettant une adoption encore plus grande au sein de la communauté des joueurs. «Je serais très curieux de savoir comment le service de trésorerie de Microsoft va gérer ses revenus cryptographiques. Vont-ils liquider pour fiat? Ou vont-ils les tenir comme Tesla et MicroStrategy », a-t-il ajouté

Microsoft est-il myope dans ses perspectives cryptographiques?

Bien que nombreux soient ceux qui croient que l’intérêt de Microsoft à intégrer la crypto dans son cadre de paiement existant est un signe que de grandes choses se passent dans le futur, Andrew Colosimo, co-fondateur de Xaya – une plateforme de gestion de jeux et d’actifs numériques blockchain – a déclaré à Cointelegraph que bien que le développement lui-même soit un signal positif, il n’est pas tout à fait sûr qu’il aura un impact immédiat majeur sur Bitcoin, ajoutant:

«Les frais de transaction pourraient ajouter plus de 5 $ aux coûts existants, à moins que Microsoft ne veuille utiliser des canaux de paiement comme le Lightning Network, comme certaines personnes de ce fil l’ont déjà suggéré. Les joueurs paieront tout simplement ce qui coûte moins cher. Cependant, plus important encore, personne ne veut dépenser son Bitcoin. »

Cela étant dit, il a admis que si un seul acteur majeur comme Microsoft commençait à accepter BTC comme paiement, cela pourrait déclencher un effet d’entraînement, ce qui pourrait amener d’autres opérateurs de console à emboîter le pas.

De même, Hatem Hachana, directeur de l’exploitation d’Utopia Genesis Foundation – une plate-forme basée sur la blockchain pour la tokenisation des droits musicaux, des actifs et des redevances – estime que la plupart des joueurs sont déjà familiers avec le concept des achats dans le jeu à ce stade, si simplement l’ajout d’une option de paiement cryptographique ne fera pas une si grande différence, même si cela devrait entraîner une adoption plus générale.

Il a ajouté: «Si Microsoft adopte, Sony et Nintendo suivront à coup sûr cette voie. En regardant tout l’espace, tout le monde s’adapte, avance et intègre la crypto. »

L’adoption de la crypto a du sens

Il semble tout à fait probable que Microsoft observe une nouvelle tendance autour de la cryptographie, en particulier avec le marché des jetons non fongibles – un espace qui a explosé récemment. Pour mettre les choses en perspective, le marché des objets de collection numériques a vu sa valeur augmenter considérablement au cours des derniers mois, un nombre croissant de célébrités profitant de la tendance à la numérisation de leurs œuvres.

En rapport: NFT ‘Art Revolution’: Beeple sur son travail d’amour de 5040 jours

Par exemple, le tout premier tweet du PDG de Twitter, Jack Dorsey, a été récemment vendu sous la forme d’un NFT pour un montant de 2,9 millions de dollars. De même, Mike Winkelmann – l’artiste connu sous le nom de Beeple – a récemment vendu l’une de ses œuvres via la maison de vente aux enchères Christie’s pour 69 millions de dollars, ce qui en fait l’un des artistes les plus appréciés au monde aujourd’hui.

Ainsi, il va de soi que Microsoft pourrait à nouveau chercher à explorer cet espace en constante évolution et potentiellement exposer sa vaste base de clients – avec le nombre de personnes possédant une console Xbox One censé être d’environ 48,69 millions – à l’actif numérique. marché. En fin de compte, si BTC revient sur la plate-forme en tant que méthode de paiement, cela le marquerait comme un moment de rachat de la crypto-monnaie, suggérant qu’elle pourrait y rester plus longtemps qu’auparavant.