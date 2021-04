Microsoft se déclare préoccupé par l’impact de la nouvelle loi géorgienne sur le vote alors qu’il prévoit une croissance majeure de l’État

La ligne d’horizon d’Atlanta. (Photo Flickr via la Garde nationale de Géorgie)

Il y a un mois, Microsoft était ravi d’annoncer son intention de développer sa présence en Géorgie et de transformer finalement Atlanta en l’un des plus grands hubs de l’entreprise aux États-Unis.Mercredi, le président de Microsoft, Brad Smith, a exprimé son inquiétude quant à l’avenir d’élections équitables et du droit de vote. dans l’état.

Dans un article de blog, Smith a déclaré que la nouvelle «loi sur l’intégrité électorale» soutenue par les républicains, signée la semaine dernière par le gouverneur Brian Kemp, «contient des dispositions importantes qui restreignent injustement le droit des personnes de voter légalement, en toute sécurité et en toute sécurité.»

C’est un problème important pour notre pays et pour Microsoft. Nous défendrons toujours que chaque individu puisse exercer son droit de vote légalement, en toute sécurité et en toute sécurité. https://t.co/8BBBJu1QRn – Satya Nadella (@satyanadella) 31 mars 2021

Microsoft, selon Smith, est préoccupé par l’impact de la loi sur les communautés de couleur, sur chaque électeur, et sur les employés de Microsoft et leurs familles. Il a souligné les aspects de la loi les plus troublants, notamment les restrictions sur les urnes de vote, les restrictions sur les votes par correspondance et les restrictions sur les bulletins de vote provisoires.

Voici ce que Smith avait à dire sur les boîtes de dépôt en particulier:

La nouvelle loi géorgienne exige que chaque comté dispose d’une boîte de dépôt sécurisée pour les bulletins de vote par correspondance (ce qui est bien) mais les limite à un pour 100 000 électeurs inscrits (ce qui est terrible). Cela signifie que le comté de Fulton, où vivent la plupart des employés de Microsoft, verra probablement une réduction de 80% des boîtes de dépôt, de 40 lors des élections de 2020 à seulement huit environ à l’avenir. De notre point de vue, il n’y a aucune base rationnelle pour que la législature géorgienne autorise des boîtes de dépôt sécurisées mais limite leur utilisation si sévèrement. Microsoft a son siège social près de Seattle, dans un comté et un État où les boîtes de dépôt sécurisées sont presque aussi pratiques qu’une boîte aux lettres de service postal. Nous savons de première main qu’ils rendent le vote plus pratique et plus sûr. Une bonne approche des droits de vote devrait les encourager plutôt que les restreindre.

La décision de Microsoft l’a placé devant d’autres grandes entreprises qui n’avaient pas exprimé suffisamment d’opposition à la loi et ont fait face à des appels de plus en plus nombreux au boycott. Ces appels sur les réseaux sociaux ont peut-être finalement poussé Coca-Cola et Delta Air Lines, deux des plus grandes entreprises de Géorgie, à publier mercredi des déclarations clairement formulées qualifiant la loi d ‘«inacceptable».

«Nous espérons que les entreprises se rassembleront et indiqueront clairement qu’une entreprise saine nécessite une communauté saine. Et une communauté saine exige que chacun ait le droit de voter de manière pratique, sûre et sécurisée », a écrit Smith.