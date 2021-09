Microsoft se prépare à dévoiler un nouveau matériel Surface plus tard ce mois-ci

La saison d’automne approche à grands pas et c’est toujours une période passionnante pour les acheteurs de smartphones sur le marché des nouveaux appareils. L’iPhone le plus récent est généralement le combiné le plus attendu de l’automne, et cet honneur revient à l’iPhone 13 cette année. Mais les rivaux d’Apple dévoilent généralement de nombreux concurrents de l’iPhone avant ou après l’annonce de l’iPhone. Microsoft pourrait être l’un d’entre eux cette année. Le smartphone Android Surface Duo de nouvelle génération de la société pourrait être lancé une semaine seulement après l’arrivée de l’iPhone 13. C’est parce que Microsoft vient d’annoncer son événement matériel Surface à la mi-septembre, où il dévoilera plusieurs nouveaux appareils Surface.

Les nouveaux ordinateurs portables Surface

Ce n’est pas seulement le téléphone Android Surface Duo 2 que nous nous attendons à voir lors de l’événement de presse du 22 septembre que Microsoft vient de dévoiler. S’il y a une chose dont nous sommes sûrs, c’est que Microsoft est sur le point de lancer de nouveaux PC Surface. L’invitation ci-dessous que Microsoft a publiée sur Twitter le montre très clairement.

Vous êtes invités. En savoir plus sur le #MicrosoftEvent : https://t.co/tpK3TB8Xxb – Microsoft (@Microsoft) 1er septembre 2021

Nous examinons le profil d’une tablette Surface 2-en-1 avec un Type Cover attaché. On ne sait pas de quel appareil il s’agit, mais nous venons de voir des rumeurs selon lesquelles le lancement de Surface Go 3 pourrait être imminent.

Image teaser mise à part, le Surface Go 3 ne sera probablement pas le seul rafraîchissement du Surface PC présenté au salon. Les rumeurs disent que Microsoft cherche à remplacer le produit phare du Surface Book par un facteur de forme différent. Le nouveau produit phare n’aura pas d’écran amovible comme la série Book, mais pourrait emprunter des éléments à la conception tout-en-un de Studio.

Les rumeurs mises à part, un grand événement cette année indique que les annonces Surface PC de Microsoft pourraient être plus importantes que le combiné Surface Android de deuxième génération. Microsoft a annoncé Windows 11 plus tôt cette année et la version finale du système d’exploitation sortira début octobre. Certains consommateurs auront besoin d’un nouveau matériel pour exécuter Windows 11, et c’est pourquoi le prochain événement Microsoft fera une grosse affaire sur les ordinateurs Surface.

Le produit phare de Microsoft Surface Duo 2 Android

Avec tout cela à l’esprit, le Surface Duo 2 n’est pas moins excitant. Il fonctionne peut-être sous Android, mais les rumeurs disent que ce smartphone Microsoft résoudra de nombreux problèmes identifiés par les examinateurs dans le combiné à double écran de première génération. Les gens ont généralement apprécié la conception et la qualité de fabrication de Microsoft pour le Surface Duo. Mais ils ont critiqué les spécifications datées, l’appareil photo et l’expérience globale. Microsoft a réduit à plusieurs reprises le prix du Surface Duo au cours des derniers mois, car l’appareil ne se vend tout simplement pas.

Les rumeurs disent que le nouveau Surface Duo 2 aura un processeur haut de gamme, un appareil photo à triple objectif, une connectivité 5G et NFC. Ce sera toujours un téléphone à double écran dans un monde où existent d’excellents combinés pliables. Et ce sera un téléphone Android provenant d’un fournisseur inhabituel. Mais même ainsi, ce type d’appareil phare du Surface Duo sera un challenger pour l’iPhone 13.

Apple devrait lancer l’iPhone 13 le 14 septembre, selon la plupart des rumeurs. Les variantes de l’iPhone 13 arriveraient dans les magasins le 24 septembre dans un tel scénario. Si Microsoft dévoile son combiné Android de deuxième génération lors du communiqué de presse virtuel du 22 septembre, il pourrait le faire au milieu des précommandes de l’iPhone 13, à peu près au moment où les premières critiques de l’iPhone 13 seront publiées.