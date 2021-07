Microsoft se rétracte et précise que Windows 11 viendra avec le thème clair activé par défaut | La technologie

in

Il semble que Microsoft ait changé d’avis lorsqu’il s’agit de lancer Windows 11 avec le mode sombre par défaut, bien que vous puissiez l’activer très facilement.

Il y a une semaine, nous avons glissé la nouvelle dans laquelle il semblait être confirmé que Windows 11 viendrait par défaut avec le mode sombre activé, une bonne nouvelle pour les amateurs de ce mode qui devient beaucoup plus populaire, mais il semble qu’au final Microsoft n’ait pas faire les bonnes informations.

Cependant, un cadre de Microsoft lors de la conférence Inspire plus tôt cette semaine a noté qu’ils expédieraient par défaut « toutes les références commerciales Windows 11 dans ce magnifique mode sombre préféré des TI ».

Cependant, selon le support onmsft, Microsoft a précisé que les SKU de Windows 11 sera expédié avec le mode clair par défaut, mais que les fabricants de PC pourront livrer leurs nouveaux ordinateurs Windows 11 en mode sombre s’ils le souhaitent.

Plus précisément, la déclaration de Microsoft est la suivante : « Nous sommes conscients que des informations inexactes sur la livraison de Windows 11 en mode sombre par défaut ont récemment été partagées avec toutes les références commerciales et nous nous excusons pour la confusion. Pour clarifier, Microsoft livrera les SKU Windows 11 en mode léger activé par défaut. Cependant, les OEM peuvent choisir d’expédier leurs appareils en mode sombre et les clients auront la possibilité de personnaliser facilement leur expérience Paramètres en mode sombre ou en mode clair. Comme pour tous nos produits, nous continuerons d’écouter les commentaires des clients pour nous assurer que Windows 11 répond aux besoins des clients, où qu’ils se trouvent dans leur parcours informatique. »

De cette façon, il semble qu’il y ait eu un certain échec de communication entre les dirigeants de Microsoft, et finalement Windows 11 viendra en mode clair par défaut comme il l’a toujours fait, bien que l’utilisateur puisse passer en mode sombre de manière très simple simplement dans les paramètres du système d’exploitation.

Le fait que Microsoft ait choisi d’inclure le mode sombre par défaut dans Windows 11 aurait représenté un magnifique pari pour ce mode, un mode qui aurait apparemment été entièrement conçu pour le nouveau système d’exploitation et qui est adopté par beaucoup plus d’utilisateurs dans vos paramètres.