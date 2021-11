Microsoft sert un rival de Google Chromebook avec 250 $ Surface Laptop SE pour les étudiants

Le nouvel ordinateur portable Surface SE de Microsoft concurrencera les Chromebooks de Google dans les écoles. (Photo Microsoft)

Microsoft a dévoilé son Surface Laptop le moins cher à ce jour, le nouveau Surface Laptop SE, à partir de 249,99 $. Il est conçu pour les étudiants, avec un écran de 11,6 pouces et jusqu’à 16 heures d’autonomie promise.

Exécutant une nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft pour l’éducation, Windows 11 SE, il s’agit de la tentative la plus agressive de l’entreprise à ce jour pour contrer les Chromebooks de Google sur le marché de l’éducation.

Le timing de Microsoft ne semble pas idéal. Les livraisons de Chromebook ont ​​chuté de 37% en glissement annuel au troisième trimestre, selon un récent rapport de Canalys.

Alors que le marché du Chromebook « s’est considérablement développé depuis le début de la pandémie de COVID-19, les étudiants ayant été contraints de s’adapter à de nouveaux paramètres d’apprentissage », la tendance s’estompe, car « les marchés de l’éducation tels que les États-Unis et le Japon atteignent un point de saturation, avec le financement du secteur public des programmes d’éducation numérique ralentit », indique le rapport Canalys.

Windows 11 SE ouvre les applications en plein écran pour réduire les distractions et contrôle les applications pouvant être installées.

Peut-être que les enseignants auxquels @Microsoft cible ces nouveaux appareils @Surface pourraient donner à l’entreprise une leçon d’arrondir correctement. C’est une petite chose, mais c’est frustrant et trompeur. pic.twitter.com/M3Ic0uyQyv – toddbishop (@toddbishop) 9 novembre 2021

Surface Laptop SE fonctionne sur un processeur Intel Celeron, avec un appareil photo 720p et des ports USB-C et USB-A, en plus d’une prise casque.

Les machines exécutant Windows 11 SE proviennent également d’Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JP-IK, Lenovo et autres.

Les nouveaux appareils et système d’exploitation ne seront disponibles que par le biais des canaux d’éducation, et non dans les points de vente au détail traditionnels.

Mary Jo Foley de ZDNet a fouillé dans les petits caractères de Windows 11 SE et du Surface Laptop SE, et a plus de détails ici.