Microsoft signale des investissements dans des banques, des fonds et d’autres programmes soutenant les entreprises appartenant à des Noirs

Des milliers de personnes participent à une marche de protestation Black Lives Matter à Seattle en juin 2020. (. Photo / Monica Nickelsburg)

Microsoft a partagé mardi une mise à jour sur ses travaux visant à promouvoir l’équité raciale aux États-Unis en investissant et en travaillant avec des institutions financières, des fournisseurs et des partenaires dirigés par des Noirs et des Afro-Américains.

Le géant des logiciels et du cloud basé à Redmond, dans l’État de Washington, a présenté un rapport optimiste, affirmant que dans certains cas, des programmes qui devaient prendre des années à se développer ont été réalisés en 18 mois.

Microsoft rapporte qu’il a atteint son objectif d’engager 100 millions de dollars dans des banques à mission, qui fournissent des capitaux à diverses communautés. Il a dépassé son objectif de doubler le pourcentage de transactions qu’il effectue avec des institutions financières appartenant à des Noirs et des Afro-Américains. Il a montré une augmentation de 300 % du nombre de fournisseurs appartenant à des Noirs et des Afro-Américains dans sa chaîne d’approvisionnement. Dans le cadre de son Black Growth Partner Initiative, Microsoft a créé un fonds de 50 millions de dollars pour investir dans les petites entreprises et les startups, et un financement de 20 millions de dollars. programme de soutien aux entreprises détenues par des entreprises partenaires noires et afro-américaines.

Les efforts font partie de l’approche à trois volets de Microsoft pour lutter contre l’équité qui a été annoncée en juin 2020 alors que les Américains étaient confrontés au meurtre de George Floyd et à l’injustice raciale systémique.

En octobre, la société a rendu compte de ses progrès pour accroître la diversité de sa main-d’œuvre et en juin, elle a partagé des nouvelles de ses programmes visant à renforcer les communautés noires et afro-américaines à l’échelle nationale.

« Tout au long de cette initiative, nos équipes ont accordé la plus haute priorité à la responsabilité, à la transparence et à la

impact durable », a déclaré Amy Hood, vice-présidente exécutive et directrice financière de Microsoft, dans un communiqué publié mardi.

Microsoft emploie 180 000 travailleurs dans plus de 100 pays et, en plus de ses activités de logiciels, de jeux et de cloud Azure, possède également Github et LinkedIn. Avec une base d’employés importante et une capitalisation boursière actuelle de 2 400 milliards de dollars, les experts affirment que le leadership et les actions de Microsoft sur ces questions peuvent faire une différence significative.

« Des entreprises comme Microsoft ont le potentiel d’influencer chaque aspect de notre vie sociale, politique et économique », a déclaré Elizabeth Umphress, professeur à la Foster School of Business de l’Université de Washington, dans une interview plus tôt cette année.

« De cette façon, ils pourraient avoir une influence similaire à celle des gouvernements nationaux ou étatiques », a-t-elle déclaré.

D’autres géants de la technologie, dont Apple, ont mis en place des programmes d’équité raciale ou promis des financements à divers groupes.