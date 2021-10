Microsoft soumettra les contrats du gouvernement et de la police à un examen indépendant des droits de l’homme

Photo de fichier .

Microsoft commandera un examen indépendant des droits de l’homme de ses contrats technologiques avec le gouvernement et les organismes chargés de l’application de la loi, afin de répondre aux préoccupations des actionnaires et des employés.

« L’évaluation comprendra une consultation avec les communautés BIPOC, y compris les immigrants, et d’autres groupes représentant les communautés les plus touchées par les produits de surveillance de Microsoft, les forces de l’ordre et les contrats gouvernementaux », a déclaré la société dans un communiqué à Bloomberg.

Bloomberg rapporte qu’un groupe d’actionnaires a retiré la proposition qui encourageait la société à franchir cette étape. Des demandes similaires adressées à Apple, Amazon, Facebook et Alphabet parent de Google n’ont pas encore abouti.

Insider a rapporté la semaine dernière que Microsoft, Amazon et Google ont fait appel à plusieurs reprises à des sociétés tierces et à des sous-traitants « pour éviter l’examen public et travailler avec les agences d’immigration américaines » sans que le public ne soit largement sensibilisé au travail.

Microsoft tiendra son assemblée annuelle par diffusion Web le 30 novembre. Sa déclaration de procuration annuelle, y compris les propositions des actionnaires et les détails de la rémunération des dirigeants, devrait être publiée prochainement, sur la base du calendrier des années précédentes.

Mise à jour : voici la déclaration complète de Microsoft.

« En réponse aux demandes des actionnaires, Microsoft Corp. commandera une évaluation indépendante par un tiers pour« identifier, comprendre, évaluer et traiter les impacts négatifs réels ou potentiels sur les droits de l’homme » des produits et services de l’entreprise et des relations commerciales en ce qui concerne la loi l’application de la loi, l’application de la loi en matière d’immigration et d’autres contrats gouvernementaux. L’évaluation comprendra une consultation avec les communautés BIPOC, y compris les immigrants, et d’autres groupes représentant les communautés les plus touchées par les produits de surveillance de Microsoft, les forces de l’ordre et les contrats gouvernementaux. Le rapport sera rendu public. Ce rapport identifiera des considérations générales pour aider à éclairer notre travail en cours avec les agences gouvernementales, il ne s’agit pas d’un examen de contrats spécifiques. »