Microsoft supprimera l’une de ses applications les plus populaires de Windows 10 | La technologie

Selon la version de OneNote que vous utilisez actuellement, vous devrez probablement apporter un changement majeur l’année prochaine.

Si vous ne l’utilisez pas régulièrement, vous avez sûrement déjà utilisé Une note de Microsoft, un bloc-notes numérique qui nous permet d’organiser toutes les données entre les appareils, de noter des idées, de suivre les notes de réunion de classe et presque tout, une application que vous pouvez avoir via le Microsoft Store ou via la suite Office.

Eh bien, ce sera fini dans les prochains mois, car Microsoft va unifier les deux applications pour qu’elles portent un développement à l’unisson, et celui qui semble définitivement disparaître est OneNote pour Windows 10, c’est-à-dire celui qui est téléchargé depuis le Microsoft Store.

Apparemment, et ce ne sera pas un changement que l’on verra avant la mi-2022, l’application OneNote du Microsoft Store finira par disparaître, invitant les utilisateurs à basculer vers l’application OneNote depuis la suite Office.

Si vous utilisez l’application OneNote pour Windows du Microsoft Store vous recevrez un avis l’année prochaine où vous serez invité à essayer l’application de la suite Office, ce qui est exactement le même, mais il viendra renouvelé.

Et c’est que l’application OneNote de la suite Office va changer presque complètement, non seulement l’apparence, mais aussi certaines fonctions exclusives héritées de Windows 11 comme l’écriture avec un stylo intelligent et différentes nouvelles options.

Sur une page d’assistance, Microsoft clarifie ce que vous devez et ne devez pas faire pour le moment. Si vous utilisez actuellement l’application OneNote de la suite Office, vous ne devez rien faire, attendez simplement que la grosse mise à jour arrive au milieu de l’année prochaine et téléchargez-la.

Si vous utilisez OneNote pour Windows 10, vous ne devez rien faire non plus pour le moment, car jusqu’à ce que la mise à jour soit terminée, vous ne recevrez pas de notification pour passer à l’autre application OneNote.

De Microsoft, ils nous citent au milieu de l’année prochaine pour pouvoir voir tous ces changements, et affirment que “nous sommes enthousiasmés par l’avenir de OneNote et nous sommes impatients d’entendre vos commentaires pour faire de cette application le meilleur endroit pour vos notes .”