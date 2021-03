Microsoft Surface Duo 2 apportera la 5G, de meilleures caméras et des logiciels améliorés plus tard cette année

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Surface Duo original a été introduit en octobre 2019, mais n’a été mis à la disposition de la vente qu’en septembre 2020. Cela signifiait que le Duo était déjà loin derrière la courbe du rythme ultra-rapide du marché des smartphones avec son Snapdragon 855, 6 Go de RAM et un appareil photo médiocre.

Certains peuvent dire que le Microsoft Surface Duo a été un flop, tandis que d’autres continuent de s’extasier sur le fait que deux écrans distincts fonctionnent en tandem. De plus, le Duo a un design unique qui a fière allure et s’intègre parfaitement avec le reste de la gamme de produits Surface. Il semble que Microsoft n’abandonnera pas facilement car il est rentré sur le marché des smartphones l’année dernière, car Windows le plus récent affirme que le Surface Duo 2 est en préparation.

L’aspect le plus excitant du Duo 2 a en fait plus à voir avec l’intégration logicielle qu’avec le matériel. Les propriétaires de Surface Duo ont déploré le fait qu’ils ont affaire à un cycle de mise à jour logicielle inférieur à la moyenne, dans lequel il ne semble pas y avoir de date concrète pour une version d’Android 11. Les logiciels de buggy en ont tourmenté d’autres, car les logiciels d’Android et de Microsoft ne gèrent pas exactement les écrans séparés comme on pourrait l’espérer.

Nouvelles offres d’emploi, vues par Windows le plus récent suggèrent que Microsoft se consacre à intégrer davantage d’ingénieurs Android. Nous avons vu Google se concentrer davantage sur les écrans pliables au début de l’Android 12 Developer Preview. De plus, Microsoft et Google travaillent déjà ensemble à l’amélioration des téléphones pliables dans leur ensemble avec les nouveaux outils de développement Flutter.

Samsung ouvre déjà la voie en ce qui concerne le meilleur téléphone pliable, et pourrait augmenter l’avance avec le Galaxy Z Fold 3. Mais si Microsoft parvient à faire tomber le logiciel et à fournir un package élégant et utile avec le Duo 2 , le marché pliable pourrait se réchauffer rapidement.