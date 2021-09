Microsoft Surface Duo 2 : ce que nous savons (21 septembre)

David Imel / Autorité Android

Cela fait un an que Microsoft a choqué le monde de la technologie et a révélé le Surface Duo. L’appareil était une version différente du pliable, offrant deux écrans séparés et un logiciel qui tirerait parti du facteur de forme. Nous nous préparons maintenant pour la suite, provisoirement connue sous le nom de Microsoft Surface Duo 2.

Malheureusement pour Microsoft et les consommateurs, le Surface Duo original était un gâchis brut et coûteux. Le logiciel réel était extrêmement bogué, comme l’a montré notre examen initial, tandis que le prix de 1 400 $ était élevé pour ce que vous avez réellement obtenu.

Néanmoins, nous sommes assez confiants que Microsoft travaille sur un Surface Duo 2. Alors que disent les rumeurs et les fuites ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur l’appareil de deuxième génération.

Microsoft Surface Duo 2 : Nom et date de sortie

Il semble évident que Microsoft opterait pour le nom Surface Duo 2. Il conserve presque certainement la marque Surface même si le bit “Duo” est en fait un peu terni par la sortie du modèle d’origine.

En ce qui concerne la date de sortie, Windows Central avait précédemment annoncé que le nouveau modèle serait dévoilé à l’automne 2021. Une suggestion est que Microsoft pourrait révéler le Surface Duo 2 lors de son événement Surface le 22 septembre, mais le distributeur allemand fiable WinFuture a réfuté cela.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’un successeur arrive définitivement dans un ou deux mois au moins.

Concevoir

Le Surface Duo original offrait deux écrans dans un facteur de forme semblable à un livre. Contrairement à la série Galaxy Z Fold, il n’y a pas d’autre écran à l’extérieur, vous pouvez donc continuer à l’utiliser lorsqu’il est fermé. C’était une affaire de tout ou rien. Il semble que le successeur poursuivra cette approche.

Probablement la plus grande fuite concernant la conception du Microsoft Surface Duo 2 est survenue via YouTuber Tech Rat relativement inconnu. Ils ont posté une image (voir ci-dessus) montrant ce qui semble être l’arrière d’un Surface Duo 2 ouvert. Le modèle 2020 manquait totalement de caméras arrière.

Windows Central est également intervenu concernant la conception du nouveau modèle, affirmant que vous pouvez vous attendre à des écrans «légèrement plus grands» (5,8 pouces chacun), des coins arrondis, des cadres plus fins et le même rapport hauteur/largeur qu’auparavant.

En d’autres termes, si vous espérez un téléphone traditionnel ou même un appareil avec un écran pliable, vous serez probablement déçu. Cela semble être une évolution plutôt que quelque chose de complètement différent.

Spécifications et fonctionnalités

L’un des plus gros problèmes avec le Surface Duo de l’année dernière était la fiche technique anémique. Il comportait un SoC Qualcomm Snapdragon 855 qui avait un an en 2020. Il avait également une batterie de 3 577 mAh assez petite même pour un smartphone traditionnel, et pas de 5G, de charge sans fil ou de NFC. Mais Microsoft pensait toujours que c’était une bonne idée de se lancer à 1 400 $.

Il semble que le Surface Duo 2 pourrait être un pas dans la bonne direction. Windows Central a précédemment annoncé qu’il pourrait offrir un chipset Snapdragon série 888, 8 Go de RAM (au lieu de 6 Go), une batterie de 4 400 mAh, 5G et NFC. On pense également que les nouveaux écrans auront un taux de rafraîchissement élevé.

En ce qui concerne l’appareil photo, le modèle d’origine n’est livré qu’avec un seul appareil photo (un capteur 11MP orienté vers l’avant). Heureusement, Windows Central et une fuite d’image précédente montrent que Microsoft propose une configuration appropriée de la caméra arrière. Plus précisément, on pense que Microsoft proposera un appareil photo principal de 12 MP, un téléobjectif de 12 MP et un appareil photo ultra-large de 16 MP. Ceci s’ajoute à un vivaneau frontal de 12MP.

Ce système à triple caméra prendra-t-il réellement de superbes photos ? Eh bien, l’ancien critique d’Android Authority, David Imel, a estimé que l’appareil photo solitaire de l’appareil d’origine prenait de bonnes photos, mais a déploré le retard important de l’obturateur et les performances d’exposition incohérentes. Microsoft devra résoudre ces problèmes tout en s’assurant que la qualité ultra-large et le zoom sont respectables. La barre pour ce dernier en particulier a été élevée ces dernières années, de sorte que l’entreprise aura un défi majeur à relever.

Une décision encourageante à cet égard est la décision de Microsoft de recruter un ancien gros bonnet d’appareils photo Nokia et Apple dans l’équipe d’imagerie de Surface. Il n’était pas clair si cette location fonctionnerait sur la gamme Surface Duo, les appareils Surface fonctionnant sous Windows, ou les deux. Mais c’est à peu près au même moment que Microsoft a publié une offre d’emploi pour un architecte de caméras axé sur les appareils Surface sous Android.

Et le logiciel ?

Perspectives étendues

Nous pourrions excuser des spécifications décevantes et un prix très élevé si l’appareil fonctionne réellement bien. Malheureusement, le Surface Duo a été un désastre au lancement. Parmi les bugs rencontrés par David à l’époque, citons les écrans qui deviennent noirs sans raison, les gestes qui ne fonctionnent pas, les applications qui s’étendent de manière incorrecte avec des éléments d’interface utilisateur manquants en conséquence et les appuis simples s’enregistrant comme un appui long.

Microsoft a publié quelques mises à jour importantes depuis lors pour corriger ces bogues. Cependant, le fait que tant de problèmes existaient au lancement (et même après la première mise à jour majeure) était décourageant. Cela n’aide pas non plus que le modèle d’origine n’ait toujours pas reçu de mise à jour vers Android 11. Vraisemblablement, cette mise à jour s’accompagne du lancement de Surface Duo 2.

En d’autres termes, nous n’avons pas de grands espoirs pour le Microsoft Surface Duo 2 en termes de logiciel. Il est vraisemblablement lancé avec Android 11, mais vous ne devriez pas retenir votre souffle pour une mise à niveau rapide vers Android 12.

En disant cela, nous nous attendons à ce que Microsoft affine les fonctionnalités à double écran qu’il a lancées sur le Surface Duo d’origine. Ces fonctionnalités incluent des paires d’applications (vous permettant de lancer rapidement deux applications en une seule fois) et couvrant une application sur les deux écrans. En espérant que plus d’applications profitent de ce dernier.

Microsoft Surface Duo 2 : Prix et disponibilité

Le modèle d’origine coûtait 1 400 $, il va donc de soi que le Surface Duo 2 offrira un prix similaire. Nous ne nous attendons pas vraiment à une baisse de prix significative pour le nouvel appareil, en particulier lorsque Microsoft s’apprête à proposer une multitude de mises à niveau matérielles.

Une lueur d’espoir est le fait que le modèle 2020 a rapidement connu une forte baisse de prix quelques mois après son lancement. En fait, cet appareil peut maintenant être acheté pour 700 $ sur le site Web de Microsoft. Il y a donc encore une chance que l’appareil connaisse une forte baisse de prix dans les mois qui suivent sa sortie.

Le Surface Duo a été initialement lancé aux États-Unis en août 2020. Il a ensuite pris son temps pour arriver au Canada et en Europe au début de 2021. Nous espérons que la société accélérera son calendrier de sortie internationale pour le Surface Duo 2. Mais un goulot d’étranglement potentiel pourrait être le pénurie mondiale de puces, qui a déjà entraîné des retards téléphoniques et des annulations de versions. Vous devrez donc peut-être importer l’appareil si vous n’êtes pas aux États-Unis.

C’est tout ce que nous savons sur le Microsoft Surface Duo 2 pour le moment. Que voulez-vous voir du nouvel appareil à double écran ? Faites-nous savoir ci-dessous.