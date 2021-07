Microsoft Surface Laptop 3 avec 430 euros de remise et mise à niveau gratuite vers Windows 11 garantie | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les ordinateurs portables Surface de Microsoft prétendent être les meilleurs du marché, mais leur prix n’est pas abordable pour tout le monde. A moins qu’ils ne soient proposés avec une remise de plus de 400 euros. A pour lui!

Microsoft est une marque de référence sur le marché des ordinateurs portables. La gamme Surface se distingue par son design ultra-mince, son matériel de pointe et ses fonctionnalités exclusives. La meilleure alternative aux Macbooks Apple, si vous avez besoin de Windows.

Microsoft Surface Laptop 3 est à 37% de réduction sur Amazon, vous économisez ainsi rien de moins que 429,99 euros. Il reste à seulement 719 euros, vendu et expédié par Amazon, avec tous les avantages que cela comporte.

Nous avons la chance d’obtenir un ordinateur portable haut de gamme à un prix moyen de gamme. Il s’agit d’un ordinateur portable ultra-mince avec une finition métallique élégante et un clavier espagnol, avec Windows 10 Home pré-installé. Il suffit de l’allumer pour commencer à l’utiliser. Et Microsoft garantit mise à niveau gratuite vers Windows 11, lors de son lancement en fin d’année.

Cet ordinateur portable Microsoft est disponible dans différentes configurations, avec un processeur i5 ou Ryzen 5, ainsi qu’un stockage variable, toujours de type SSD.

Ce modèle en vente dispose d’un écran PixelSense de 13,5 pouces avec une résolution de 2256 x 1504 pixels (2K).

Ordinateur portable Microsoft Surface 3 intègre le puissant Processeur Intel Core i5-1035G7, équipé de 4 cœurs avec des vitesses allant jusqu’à 3,7 GHz en mode Turbo, avec 8 Go de RAM et un SSD avec 128 Go de stockage. Il intègre la puce graphique Intel Iris Plus Graphics 950.

Il se connecte via un connecteur WiFi et Ethernet, et intègre une batterie qui garantit 11,5 heures d’autonomie.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

C’est un ordinateur portable puissant, très confortable à transporter (il ne pèse que 1,2 Kg), et avec toutes les garanties Microsoft.

Son prix de vente conseillé est de 1 149 euros, mais grâce à la remise Amazon vous économisez pas moins de 430 euros.

Microsoft Surface Laptop 3 est à 37% de réduction. Il reste à seulement 719 euros, vendu et expédié par Amazon. Avec ses avantages habituels de livraison gratuite, de livraison en 24 heures et de service après-vente.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.