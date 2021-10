Microsoft surpasse Apple et est déjà l’entreprise la plus valorisée au monde | Industrie

Les géants de la technologie dirigent le monde. Ou du moins, la Bourse. Microsoft profite du sort d’Apple et vaut encore une fois plus qu’elle.

Fini le temps (heureusement) où les entreprises polluantes comme les compagnies pétrolières ou les constructeurs automobiles, ou les entreprises controversées, comme les compagnies de tabac, étaient les plus riches du monde.

Depuis quelques années les entreprises les plus recherchées sont les technologiques. Apple a longtemps été l’entreprise la plus valorisée au monde en bourse, mais un avis de Tim Cook et les bons résultats de Microsoft, ont tout renversé : Microsoft est aujourd’hui l’entreprise la plus riche du monde. Demain, on verra…

Actuellement Microsoft bon à la Bourse 2,47 billions de dollars, tandis que Apple reste à 2,42 billions de dollars.

Ce sont des jours de résultats trimestriels, et bien que Apple et Microsoft battent des records de revenus, ses actionnaires ne l’interprètent pas de la même manière.

Manzana a rapporté 58 milliards de dollars au quatrième trimestre, 29% de croissance, mais les données ont été éclipsées lorsque Tim Cook a avoué aux investisseurs que ils perdront 6 milliards de dollars trimestre prochain en raison de la crise des semi-conducteurs et des problèmes d’approvisionnement.

Cela peut sembler une mauvaise nouvelle, mais Apple gagne 1 milliard de dollars par jour, c’est donc à peine une semaine sans prestations, en trois mois.

Malgré cela, les investisseurs l’ont mal pris et Le cours de l’action Apple a chuté de 4%.

Le nouvel iPhone 13 comprend un écran OLED, le nouveau processeur A15 Bionic, une plus grande capacité de batterie et 2 appareils photo de 12 mégapixels avec 47% de performances en plus par faible luminosité.

Microsoft, pour sa part, a également gagné 22% de plus, et a également averti qu’ils souffriraient du manque de composants.

Mais l’entreprise est beaucoup moins dépendante du matériel qu’Apple, puisque son activité principale est dans le logiciel et dans le cloud, ses actionnaires ne se soucient donc pas de la crise des puces. Pour cela leurs actions ont augmenté de 7% en deux jours.

La chute d’Apple et la montée en puissance de Microsoft ont opéré par magie : Microsoft surpasse Apple et est déjà l’entreprise la plus valorisée au monde.

Quelque chose qui, d’autre part, s’est déjà produit pendant quelques jours l’année dernière.

Ce sont les aléas du marché boursier, qui chute malgré des gains records. Mais personne ne doute qu’Apple reviendra à son niveau d’ici quelques jours, alors la bataille pour le trône de fer… désolé, pour la suprématie boursière, n’est pas encore terminée…