Microsoft taquine la nouvelle interface OneDrive super simple

Trouver les bons fichiers dans le service de stockage en nuage de Microsoft sera bientôt encore plus facile car le géant du logiciel travaille actuellement sur une nouvelle interface pour OneDrive.

Selon un nouvel article sur la feuille de route Microsoft 365, OneDrive recevra bientôt une nouvelle barre de commandes plus tard ce mois-ci.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de OneDrive pourront facilement « identifier le bon fichier et accéder aux commandes principales ». Cependant, la vue simplifiée de la nouvelle interface de OneDrive contribuera également à augmenter la productivité car elle permet aux utilisateurs de se concentrer sur le contenu sur lequel ils travaillent, car ils ne seront pas distraits par des menus supplémentaires.

Expérience de partage améliorée

Dans deux articles distincts, Microsoft a également révélé que OneDrive bénéficiera également d’une nouvelle expérience de partage en novembre de cette année.

La société met à jour le menu Partager de OneDrive pour fournir un accès facile à des options de partage supplémentaires telles que le courrier électronique, le lien de copie, le chat Teams ainsi que la gestion des paramètres d’accès.

Cependant, le bouton « Copier le lien » est configuré pour être remplacé par un pied de page où les utilisateurs pourront définir des autorisations avant de copier les liens et de les partager avec les destinataires.

Après avoir publié la version 64 bits de OneDrive plus tôt cette année, Microsoft a continuellement mis à jour son service de stockage en nuage et il sera intéressant de voir comment ces mises à jour visuelles et de partage se déroulent.