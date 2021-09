Microsoft Teams ajoute la prise en charge de CarPlay pour rejoindre des réunions en déplacement

Microsoft déploie une mise à jour de son application Microsoft Teams en mettant l’accent sur des améliorations supplémentaires du travail hybride et l’intégration de CarPlay. Avec l’intégration de CarPlay, qui arrive ce mois-ci, vous pouvez désormais rejoindre les réunions Microsoft Teams depuis votre voiture.

Comme indiqué pour la première fois par The Verge, Microsoft a annoncé une poignée de nouvelles fonctionnalités pour les équipes afin de souligner une concentration continue sur le travail à distance et hybride. Par coïncidence, Microsoft a également révélé aujourd’hui qu’il reportait indéfiniment ses plans de retour au bureau aux États-Unis en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Parmi les nouvelles fonctionnalités à venir dans Teams, citons la prise en charge des caméras dites intelligentes, qui sont des caméras prenant en charge des éléments tels que les gestes, le suivi du visage, etc. Sur iOS, les équipes Microsoft ajoutent également un nouvel accès rapide au chat, aux réactions en direct et au tableau blanc Microsoft.

Microsoft Teams sur mobile est également mis à jour pour inclure un accès rapide au chat, aux réactions en direct et au tableau blanc Microsoft. Ce mode compagnon mis à jour inclura également un accès plus facile aux commandes telles que la mise en sourdine ou l’activation/désactivation de la caméra et sera disponible « dans les prochains mois », selon Microsoft.

Speaker Coach, une fonctionnalité Teams alimentée par l’IA qui surveille votre rythme pendant les réunions, arrive au début de 2022, et des corrections d’éclairage automatiques pour les réunions vidéo Teams apparaîtront dans les mois à venir.