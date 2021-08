Microsoft Teams cessera bientôt de fonctionner sur ces appareils Apple

L’utilisation de Microsoft Teams sur un iPhone peut nécessiter une mise à jour sérieuse car la plate-forme ne fonctionnera que sur certaines versions d’iOS.

Microsoft a révélé que son service de visioconférence ne fonctionnera bientôt que sur iOS 14 et versions ultérieures, ce qui signifie un changement pour de nombreux utilisateurs avec des appareils plus anciens.

La société affirme que sa version 3.17.0 existante de Microsoft Teams fonctionnera toujours sur les appareils exécutant iOS 13 et versions antérieures, mais que ces utilisateurs ne recevront aucune mise à jour d’applications à l’avenir.

Équipes Microsoft sur iPhone

Le déménagement devrait commencer en octobre 2021, les changements devant entrer en vigueur peu de temps après.

Microsoft a également ajouté que les utilisateurs ne pourront pas réinstaller leur build Microsoft Teams à partir de la boutique d’applications iOS s’ils désinstallent Teams ou réinitialisent leur appareil.

MSPowerUser note que la décision semble être similaire à celle prise par la société concernant son service de messagerie Microsoft Outlook. Outlook a également récemment annoncé qu’il mettrait fin à la prise en charge d’iOS 13, Microsoft ayant déclaré à l’époque qu’il ne prendrait en charge que deux versions d’iOS (l’actuelle et la précédente) dans le cadre de sa nouvelle politique.

La nouvelle survient alors que Microsoft cherche à continuer à rendre Teams plus convivial pour les mobiles, avec de plus en plus de travailleurs choisissant de passer des appels à partir de leurs appareils portables alors que le travail hybride continue de devenir plus populaire.

La société a récemment révélé que ses utilisateurs pourront accéder aux applications de son service de visioconférence lors de réunions sur des appareils iOS et Android.

Auparavant, les applications étaient uniquement réservées aux utilisateurs de bureau de Microsoft Teams, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent désormais participer à des réunions lorsqu’ils sont en déplacement ou en déplacement.

La société a également publié une mise à jour pour Teams pour Android et iOS qui permet à la plate-forme de lire les discussions et les publications à haute voix sur votre appareil. La fonction Lecteur immersif ne s’appliquera qu’au contenu au sein de Microsoft Teams et peut même permettre aux utilisateurs de se concentrer sur une discussion ou un message spécifique, ce qu’ils peuvent actuellement faire dans la version de bureau de Teams.

