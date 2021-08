Microsoft Teams déploie une notification native sur son application macOS

Microsoft Teams déploie une fonctionnalité demandée depuis longtemps. La prise en charge des notifications natives dans l’application macOS commence à apparaître à toute personne disposant de macOS 10.15 et versions ultérieures.

Windows Latest a découvert cette nouvelle dans un article de forum après qu’un ingénieur de Teams ait répondu à une idée vieille de près de cinq ans selon laquelle Microsoft Teams devrait intégrer les notifications intégrées à macOS.

Cette fonctionnalité est apparue pour la première fois sur les appareils Windows 10 plus tôt cette année, et elle est déployée depuis la semaine dernière pour tous les utilisateurs utilisant macOS 10.15 ou une version plus récente.

En plus des notifications natives, les utilisateurs de Microsoft Teams peuvent désormais utiliser les paramètres Ne pas déranger, le tri du centre de notifications, etc.

« Nous sommes ravis de partager que Teams prend désormais en charge les notifications Mac OS sur Mac OS 10.15 et versions ultérieures. Avec la sortie de cette fonctionnalité, Teams honore les fonctionnalités de notification du système d’exploitation telles que Ne pas déranger, le tri du centre de notification et plus encore », a déclaré la société.

Pour modifier la façon dont vous recevez les notifications Teams, procédez comme suit :

En haut à droite de Teams, sélectionnez “Paramètres et plus”, puis “Paramètres” et “Notifications” Sous “Apparence et son> Style de notification”, choisissez Mac dans les options déroulantes Une notification apparaîtra vous invitant à autoriser les notifications Teams . Cliquez sur cette notification ou accédez au menu Pomme en haut à gauche de votre appareil Mac, et sélectionnez “Préférences Système> Notifications” Choisissez Microsoft Teams dans la liste des applications à gauche de la fenêtre Notifications, et activez “Autoriser les notifications”.

Le concurrent de Microsoft Teams, Slack a également apporté d’excellentes fonctionnalités au cours des derniers mois, comme « Huddles », une fonction audio pour recréer des discussions informelles au bureau ainsi que des fonctionnalités d’envoi programmé en juin, qui permettent aux utilisateurs de préécrire des messages et de les envoyer. Le bon moment.

Dans une déclaration en juin, Slack a expliqué que cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour permettre aux personnes travaillant selon des horaires différents et dans des fuseaux horaires différents de communiquer efficacement. Cette fonctionnalité était auparavant disponible dans des services tels que Gmail, mais l’extension à Slack est notable.

