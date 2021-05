Microsoft Teams est désormais disponible pour les amis et la famille

La version personnelle de Microsoft Teams est désormais disponible pour les amis et les membres de la famille. Cette fonctionnalité a été taquinée il y a près d’un an et elle a été lancée aujourd’hui pour tout le monde.

Microsoft Teams pour un usage personnel offrira des appels vidéo gratuits 24 heures sur 24 pour jusqu’à 300 personnes lors d’appels vidéo pouvant durer 24 heures. La société affirme qu’elle appliquera à terme des limites de 60 minutes pour les appels de groupe jusqu’à 100 personnes après la pandémie, mais qu’elle maintiendra les appels individuels 24 heures sur 24.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de Microsoft Teams qui ne prévoient pas de travailler sur la plate-forme pourront attribuer des tâches dans des listes de tâches partagées, créer des sondages instantanés, planifier et partager des invitations à des réunions directement dans une discussion de groupe, et plus encore.

Les équipes à usage personnel ressembleront à la version d’entreprise – en fait, c’est la même application. L’utilisateur pourra garder les discussions et les plans dans un endroit ouvert, utiliser la vue du tableau de bord pour accéder rapidement au contenu partagé et enregistrer en toute sécurité les informations importantes dans un coffre-fort numérique.

Pour ajouter un compte personnel à Microsoft Teams, si vous l’utilisez déjà dans votre lieu de travail, ouvrez l’application, appuyez sur votre profil et sur l’icône «Plus». Maintenant, ajoutez un nouveau compte et c’est tout.

Microsoft Teams pour un usage personnel est disponible pour les utilisateurs iOS et macOS et fonctionne également sur les smartphones Web, Windows et Android.

