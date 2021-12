Microsoft Teams lance aujourd’hui le chiffrement de bout en bout pour les appels vidéo | La technologie

Vous pouvez désormais passer des appels vidéo entièrement privés dans Microsoft Teams. Mais il y a certaines limites qui doivent être connues.

Disponible en version bêta à partir d’octobre, le chiffrement de bout en bout atteint tous les utilisateurs de Équipes Microsoft, en version définitive.

le appels vidéo avec Teams ont longtemps été cryptés lors de la transmission, pour éloigner les cybercriminels et les commérages, mais pas aux extrémités, aux appareils connectés, pour pouvoir passer des appels de groupe, ou capturer des écrans et des vidéos pendant la transmission.

Le chiffrement de bout en bout est désormais disponible dans Microsoft Teams, mais uniquement dans les appels individuels, c’est-à-dire où seulement deux personnes participent. Ne fonctionne pas avec les appels de groupe.

Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour les appels avec plus de deux participants ? Nous supposons que cela est dû précisément à la nature du chiffrement de bout en bout.

Ce cryptage se produit dans tout le système de communication, y compris les appareils. C’est pourquoi c’est le plus sûr de tous : ni les utilisateurs, ni le logiciel, ni Microsoft ou tout autre agent ne peuvent accéder au contenu de l’appel vidéo.

le chiffrement de bout en bout crée une sorte de pipeline opaque à travers lequel les données d’appel circulent. Connecter plus de personnes signifierait casser le cryptage pour établir plusieurs connexions. C’est pourquoi il n’est disponible qu’avec les appels en tête-à-tête.

Pour la même raison, si vous activez le chiffrement de bout en bout les fonctions importantes sont désactivées Quoi enregistrement vidéo ou capture d’écran pendant la diffusion.

Il n’est pas non plus possible d’ajouter plus de personnes aux appels au milieu d’eux, ou de parquer un appel pour se connecter plus tard.

Le chiffrement de bout en bout ne sera pas activé par défaut. C’est l’administrateur système, ou l’auteur de l’appel vidéo, qui doit l’activer dans les paramètres.

Prenant en compte que Équipes Microsoft est un outil de communication utilisé par de nombreuses entreprises, qui ont besoin de garder leurs conversations privées, cette nouvelle option est sûre d’être très bien reçue.

Le communiqué de presse précise qu’il est déjà disponible pour tous les utilisateurs, à la fois gratuits et payants, à partir d’aujourd’hui.