Microsoft Teams obtient son propre programme de bug bounty avec jusqu’à 30000 $ de récompense

Le déménagement reflète le taux d’adaptation des équipes dans le nouveau scénario de travail à distance.

Microsoft Teams a gagné en popularité dans la nouvelle ère du «travail à domicile». Face à cette importance croissante, Microsoft a lancé un programme de récompenses de bogues pour le logiciel de visioconférence. Dans le cadre de ce programme, la société offre jusqu’à 30 000 USD aux chercheurs qui découvrent des bogues de sécurité dans l’application. Avec cela, le géant de la technologie a étendu le concept de bug bounty à des applications spécifiques. Le déménagement reflète le taux d’adaptation des équipes dans le nouveau scénario de travail à distance.

Selon un rapport, le paiement dans le cadre de ce programme est presque le double du montant maximum proposé par l’entreprise pour toute autre application Office.

Plus tôt le 24 mars, Microsoft a déclaré dans un article de blog que le client de bureau de l’application était la « première application dans le champ d’application » du nouveau programme. Cependant, les applications mobiles natives pour Android et Apple iOS ainsi que les navigateurs de bureau ne sont pas inclus.

Le programme comprend cinq «récompenses basées sur des scénarios» pour les vulnérabilités susceptibles d’avoir le plus grand impact potentiel sur la confidentialité et la sécurité du client. Pour ces scénarios, les récompenses peuvent varier de 6 000 $ à 30 000 $. La société offre également des primes pour «d’autres rapports de vulnérabilité valides» pour le client de bureau Teams. Microsoft paiera entre 500 et 15 000 dollars pour ces rapports.

Pour Teams Online, les chercheurs peuvent utiliser le programme de prime des services en ligne de Microsoft pour soumettre des rapports de vulnérabilité à l’entreprise. Dans le cadre du programme de reconnaissance des chercheurs, Microsoft offre un multiplicateur de bonus 2x aux chercheurs qui soumettent des rapports de vulnérabilité pour Teams.

Les grandes entreprises de technologie ont traditionnellement annoncé des programmes de primes aux bogues pour dissuader les pirates de s’en prendre à leurs plates-formes. Mais généralement, ces programmes ne sont offerts que pour les services les plus importants. Le nouveau programme de Microsoft élève essentiellement l’importance de Teams, qui compte déjà plus de 115 millions d’utilisateurs quotidiens.

