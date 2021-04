Microsoft Teams pour macOS prend désormais en charge le partage audio du système; notifications natives à venir

Suite à une mise à jour récente qui a amélioré les performances de l’application, Microsoft Teams pour macOS a de nouveau été mis à jour – cette fois avec la prise en charge du partage de l’audio du système avec d’autres. Dans le même temps, Microsoft a confirmé qu’une future mise à jour activerait les notifications natives dans la version macOS de l’application.

Comme indiqué par Windows Latest, la dernière version de Microsoft Teams pour Mac permet enfin à l’utilisateur de partager le son du système lors du partage de l’écran de l’ordinateur. La fonctionnalité était attendue depuis longtemps par les utilisateurs de Mac car la version Windows de Microsoft Teams a toujours eu cette option. Bien entendu, l’utilisateur peut choisir de partager ou non l’écran avec le son.

Microsoft Teams pour macOS obtient une nouvelle fonctionnalité qui permettra enfin à d’autres personnes d’entendre le son de l’audio sur votre MacBook lorsque vous partagez l’écran. Teams pour Windows a toujours pris en charge la fonctionnalité et elle sera facultative. Une fois activé, vous pouvez lire un clip audio ou vidéo sur votre appareil et permettre à d’autres personnes d’entendre le son du système, ce qui serait vraiment utile pour les enseignants et les entreprises.

Microsoft a également confirmé que la prise en charge des notifications système natives sur Teams sera activée sur macOS avec une mise à jour à venir. La société a commencé à déployer des notifications natives aux utilisateurs de Windows 10 plus tôt ce mois-ci, et la fonctionnalité devrait arriver très bientôt sur le Mac.

Microsoft Teams sur macOS utilise actuellement son propre système de notification qui n’est pas entièrement intégré au système d’exploitation d’Apple. Avec les notifications natives, les alertes Teams s’afficheront dans le centre de notifications avec d’autres messages entrants.

Il n’y a toujours pas de date officielle confirmée pour la sortie de cette mise à jour, bien que Microsoft indique toujours qu’elle sera disponible en avril. On ne sait pas non plus quand l’application bénéficiera d’un support natif pour la puce M1, car elle fonctionne toujours sur les nouveaux Mac via Rosetta 2.

Vous pouvez télécharger la dernière version de Microsoft Teams à partir du site Web officiel de Microsoft.

