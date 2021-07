Microsoft Teams Together vous permet désormais de rencontrer une seule personne

07/08/2021 à 11h59 CEST

Au milieu des blocages de la pandémie l’année dernière, Microsoft a lancé Mode Ensemble pour votre application de messagerie dans l’application centrée sur le travail “Teams” dans le but d’aider les utilisateurs à se sentir plus connectés. Pour utiliser le mode, une réunion devait avoir au moins cinq participants, mais il semble que le géant de la technologie recherche cela être disponible même pour les appels avec moins de participants. Comme l’a noté The Verge, les utilisateurs peuvent désormais utiliser la fonction d’appel vidéo avec seulement deux participants, tant qu’ils utilisent la version Developer Preview de l’application Teams. Cela signifie qu’il est disponible dans les versions préliminaires de la plate-forme et sera bientôt testé.

Le mode Ensemble utilise une segmentation pilotée par l’IA pour placer tous les participants à la réunion dans un espace virtuel. Son but est de donner aux gens l’impression qu’ils sont tous assis dans la même pièce et de les aider à voir les signaux non verbaux des autres participants.

En décembre, quelques mois après le lancement du mode, est venu sur Skype pour que vos amis et votre famille puissent également l’utiliser pour leurs appels vidéo. Même alors, cependant, il y avait un minimum de cinq participants, ce qui a probablement limité son utilisation. Le rendre accessible à moins de participants pourrait encourager les gens à l’utiliser plus souvent.