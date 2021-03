Microsoft teste maintenant le jeu à double écran dans Xbox Game Pass sur Surface Duo

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft poursuit sa quête pour faire du Xbox Game Pass un concurrent de premier ordre pour les jeux. La société a maintenant introduit la prise en charge des jeux à double écran sur des appareils tels que le Surface Duo.

Voici comment fonctionne la fonctionnalité: lancez Game Pass sur un appareil tel que le Surface Duo à double écran, et vos commandes de jeu seront mappées sur l’écran inférieur, le haut étant réservé pour afficher votre jeu réel. Les développeurs peuvent personnaliser la façon dont les contrôles sont affichés sur le panneau inférieur, permettant à différents jeux d’offrir différents boutons ou dispositions de contrôle.

Les jeux peuvent également prendre en charge le gyroscope intégré du Surface Duo, les rapports Windows Central, permettant à votre vue en jeu de pivoter lorsque vous déplacez l’appareil. Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible qu’en version bêta, mais nous espérons qu’elle sera bientôt déployée sur le service principal.

Le Surface Duo n’a pas été particulièrement bien évalué et ne s’est probablement pas très bien vendu non plus. Je doute que l’objectif de Microsoft soit d’attirer spécifiquement les dizaines de clients potentiels qui possèdent à la fois un Surface Duo et souhaitent s’abonner à un service de streaming.

Ce que Microsoft veut faire, c’est faire du Xbox Game Pass le moyen accessible de tourner tout appareil mobile dans une plate-forme de jeu, même des produits de niche. Avec Xbox Game Pass, le Surface Duo devient une Xbox portable. Le déplacement des commandes vers le deuxième écran ne résout pas tous les problèmes liés au jeu sur écran tactile et le manque de rétroaction est toujours un facteur décisif pour certains, mais un appareil à deuxième écran est plus facile à imaginer en utilisant pour Xbox Game Pass qu’un appareil conventionnel. téléphone intelligent.

Offrir cette fonctionnalité sur un appareil Surface est également un exemple de synergie matériel / logiciel sur laquelle des entreprises comme Apple s’appuient souvent dans leur marketing. Je ne pense pas que Microsoft va essayer de positionner Surface en tant que marque de jeu, mais si cette capacité fonctionne comme annoncé, le Surface Duo vient de choisir une fonctionnalité intéressante. Les futurs appareils d’autres fabricants devraient également pouvoir profiter de cette capacité, ce qui donne à Microsoft une certaine prétention à l’ubiquité et à la flexibilité que d’autres services n’offrent pas encore.

