Microsoft teste un mode Super Mega Safe pour Edge, mais a un handicap | La technologie

Microsoft continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Microsoft Edge, dans le but de se rapprocher encore plus de Chrome.

Dans un navigateur, la sécurité des utilisateurs est essentielle. C’est pourquoi Microsoft teste un nouveau mode sécurisé Super Duper dans Edge, que l’on pourrait traduire par Super méga mode sans échec.

Bien que pour l’instant il s’appelle ainsi, les développeurs eux-mêmes reconnaissent qu’il va devoir changer de nom. Les avocats ne vont pas aimer ça, car si quelque chose échoue plus tard, ce nom peut leur causer beaucoup de problèmes juridiques, avant un procès. Quelque chose de Super Mega Sûr, ne peut pas échouer …

Ce nouveau mode augmente la sécurité lors de la navigation sur les pages Web, en contournant la passerelle de 50% des logiciels malveillants. Mais a un handicap important.

Et qu’est ce que c’est que ça Edge Super Mega Mode sans échec?

Il s’agit de désactiver la compilation JIT (Just-in-Time), un outil doté de JavaScript pour accélérer l’interprétation du code des pages Web.

JIT réduit le temps de chargement des pages utilisant JavaScript, mais c’est une technologie complexe qui a souvent des bugs.

Selon Mozilla via The Verge, 50 % des logiciels malveillants qui pénètrent dans les pages Web passe à travers un bug JIT. Donc, le désactiver ferme la porte à ce type de malware.

Malheureusement, comme il est facile de l’imaginer, cette action peut rendre la navigation plus sûre, mais avec un handicap : ça le ralentit aussi.

Lorsque nous activons le Edge Super Mega Mode sans échec, certains sites Web prendront plus de temps à charger. Bien que Microsoft assure que l’utilisateur standard le remarquera à peine.

De plus, cela ne fonctionne pas avec toutes les plates-formes sur lesquelles Edge est utilisé.

Dans tous les cas, bien que ce mode sans échec puisse être testé dans les versions d’aperçu d’Edge, il reconnaît qu’il en est encore aux premiers stades de développement.

Maintenant, ils travaillent sur une méthode d’activation ou de désactivation automatique, selon que cela affecte ou non les performances de chaque site Web.

C’est une fonctionnalité intéressante, et comme Edge utilise le même moteur Chromium que Chrome, Chrome finira probablement par l’intégrer d’une manière ou d’une autre, si cela fonctionne vraiment.