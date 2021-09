Microsoft tient enfin sa promesse de supprimer les mots de passe

in

Microsoft a annoncé son intention de « tuer » le mot de passe il y a des années. Il va enfin de l’avant avec une solution commerciale qui permettrait aux gens de supprimer les mots de passe de leurs comptes Microsoft. Cela ne signifie pas que votre compte Microsoft perdra sa protection de sécurité. Vous devrez toujours vous authentifier lors de la connexion. Et vous serez toujours la seule personne autorisée à vous connecter à votre compte. Mais l’expérience sans mot de passe signifie que vous n’aurez plus à vous fier à une chaîne de symboles que quelqu’un peut pirater.

Le paradoxe du mot de passe est que l’outil qui sécurise ses propriétés en ligne est aussi l’élément le plus faible de ce protocole de sécurité. Les pirates informatiques réussissent à s’introduire dans les comptes parce que leurs cibles choisissent des mots de passe médiocres ou des mots de passe faciles à deviner. Beaucoup de gens aiment aussi recycler les mots de passe. L’utilisation du même mot de passe pour votre connexion Windows, votre compte Netflix et votre compte bancaire exposera toutes ces propriétés en ligne lorsque quelqu’un piratera le mot de passe.

Même ceux qui sont au sommet de leur art en matière de sécurité des mots de passe peuvent devenir des victimes de piratage. Ils peuvent avoir des mots de passe forts et uniques pour chaque compte Internet distinct. Ils peuvent utiliser des mots de passe longs à l’aide d’applications de gestion de mots de passe. Mais ils restent des cibles potentielles. Ils peuvent toujours tomber dans le piège d’attaques de phishing et d’autres piratages. Le résultat est le même, les pirates auraient accès à leurs mots de passe.

C’est pourquoi l’initiative de Microsoft pour prendre en charge une expérience de connexion sans mot de passe est si excitante. Microsoft veut que les gens utilisent d’autres moyens pour sécuriser leurs comptes Microsoft, que les pirates ne peuvent pas attaquer.

Comment « tuer » votre mot de passe Microsoft

Accédez à votre compte Microsoft dès maintenant et vous pourrez en supprimer le mot de passe. Vous pourrez vous connecter à votre compte Microsoft avec diverses alternatives, notamment l’application Microsoft Authenticator, Windows Hello, des clés de sécurité et un code de vérification par SMS ou par e-mail. Eh bien, cette dernière option est toujours une mauvaise idée. Vous ne pouvez pas passer sans mot de passe si vous comptez sur un compte de messagerie protégé par mot de passe pour obtenir votre authentification Microsoft.

“Quand je pense à la sécurité, je pense que vous devez protéger toute votre vie”, a déclaré Vasu Jakkal de Microsoft à The Verge. « Il ne suffit plus de penser au travail ou à la maison et à tout le reste. »

Le vice-président de la sécurité, de la conformité et de l’identité de Microsoft a expliqué que la société a déployé la fonctionnalité en interne, « et près de 100 % de Microsoft est désormais sans mot de passe ». Jakkal a également expliqué que plus de 200 millions de personnes utilisent des options sans mot de passe.

Outre les comptes Microsoft, vous pouvez également supprimer le mot de passe de Windows 10 et Windows 11.

Le moyen le plus simple de passer sans mot de passe consiste à installer l’application Microsoft Authenticator sur votre appareil mobile et à la lier à votre compte Microsoft. Après cela, vous pouvez transformer votre compte en un compte sans mot de passe à partir des options de sécurité avancées de votre compte Microsoft – visitez ce lien pour commencer et tout configurer.