Microsoft tire la fiche de l’assistant vocal Cortana sur ces appareils: tout ce qu’il faut savoir

Alors que la majorité des utilisateurs d’Android s’appuient sur la fonction d’assistant vocal de Google appelée Google Assistant, les utilisateurs d’appareils iPhone s’appuient sur Apple Siri.

Les utilisateurs de l’application Cortana de Microsoft doivent prendre note que l’application a cessé de fonctionner car la société a cessé ses opérations sur Android et iOS. La société avait précédemment annoncé que l’application cesserait de fonctionner sur les appareils Android ainsi que sur les appareils iPhone à partir du 31 mars. Depuis que l’application a cessé de fonctionner, les informations de tous les utilisateurs comme des listes, des rappels ne seront pas accessibles sur l’application. Cependant, Microsoft a déclaré que sa fonctionnalité d’application d’assistant vocal poursuivrait ses opérations sur les appareils Windows 10. et les informations des utilisateurs peuvent être récupérées à l’aide de l’application d’assistant vocal.

Tout en annonçant sa décision de fermer les opérations de l’application Cortana l’année dernière en juillet 2020, la société avait déclaré qu’elle souhaitait renforcer l’orientation de l’assistant vocal AI sur les services Microsoft 365. Les autres fonctionnalités d’assistant vocal disponibles sur le marché sont celles de Google et d’Apple. Alors que la majorité des utilisateurs d’Android s’appuient sur la fonction d’assistant vocal de Google appelée Google Assistant, les utilisateurs d’appareils iPhone s’appuient sur Apple Siri.

L’application Cortana, lorsqu’elle fonctionnait, faisait face à une concurrence féroce non seulement de Google Assistant ainsi que de Siri d’Apple, mais également d’Alexa d’Amazon. À la suite de la mauvaise réponse des utilisateurs à l’égard de sa fonction d’assistant vocal, Microsoft a longtemps envisagé de fermer ses opérations et la société l’a fait en juillet de l’année dernière. L’application Cortana a été lancée en 2018 par la société et dès son lancement, l’application n’a pas pu rassembler suffisamment d’utilisateurs sur les appareils mobiles ou sur les appareils Windows 10.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.