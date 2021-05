Microsoft transforme le Surface Duo en Xbox portable dont vous avez toujours rêvé

Alors que la pénurie mondiale de puces et la demande accrue pour la Xbox Series X continuent de rendre presque impossible d’en obtenir une, la popularité du Xbox Game Pass a grimpé en flèche. Un appareil qui profitera mieux de ses doubles écrans avec le jeu mobile est le Microsoft Surface Duo.

Au lieu d’essayer de trouver les meilleurs contrôleurs pour Xbox Game Pass, la dernière mise à jour de l’application Android (via Panos Panay) apporte une compatibilité améliorée lors de l’utilisation du Surface Duo. Essentiellement, vous aurez le jeu lui-même sur l’un des écrans, tandis que l’écran que vous tenez physiquement aura toutes les commandes dont vous aurez besoin.

Sans utiliser de contrôleur physique, vous vous demandez peut-être exactement comment cette approche à double écran fonctionnera en ce qui concerne les jeux. Eh bien, Microsoft et les développeurs de jeux ont travaillé ensemble pour améliorer les commandes qui s’affichent à l’écran pendant que vous jouez. Ils ont également optimisé le gameplay pour tenir compte des commandes tactiles en appuyant sur des boutons physiques. Actuellement, il existe plus de 50 jeux avec commandes tactiles sur Xbox Game Pass pour Android, y compris certains des meilleurs jeux jamais comme Gears 5.

C’est formidable de voir Microsoft faire attention à son propre appareil pour mieux prendre en charge sa propre application sur Android. Mais nous aimerions voir des améliorations similaires apportées à l’autre gros pliable du Samsung Galaxy Z Fold 2. Avec Game Pass et l’un des meilleurs contrôleurs Android, certains ont déjà abandonné l’idée des consoles, mais ce serait génial de voir un peu plus d’attention accordée à l’utilisation des commandes tactiles sur d’autres pliables.

Le Surface Duo n’a pas exactement été le succès que Microsoft espérait, car la société travaille toujours à l’optimisation correcte du logiciel pour qu’il fonctionne avec deux écrans distincts. Les rumeurs suggèrent que le Surface Duo 2 est en cours d’élaboration et que bon nombre de ces bogues seront résolus. On espère également voir les spécifications phares de 2021, un système de caméra amélioré et peut-être même une connectivité réseau 5G sur le prochain appareil de Microsoft.

Jeux AAA mobiles

Xbox Game Pass

Jouez aux meilleurs jeux Xbox sur votre téléphone

Le Xbox Game Pass de Microsoft permet de jouer à plus de 100 jeux différents directement depuis votre téléphone en utilisant le cloud. Certains d’entre eux sont optimisés pour les commandes tactiles, ou vous pouvez simplement prendre votre manette préférée, un support pour votre téléphone et commencer à jouer sans avoir besoin de la Xbox Series X.

