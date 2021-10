Microsoft utilise des balises d’information pour rendre le Xbox Game Store plus accessible

in

Si vous avez déjà parcouru la bibliothèque de jeux à votre disposition sur Pass de jeu Xbox, ou à la recherche de quelque chose à acheter sur le Boutique de jeux Xbox, et s’est demandé quelles seraient les options de sous-titres avant d’acheter pour découvrir qu’il n’y a aucun moyen de découvrir ce genre d’informations, Microsoft vous entend.

La directrice de l’accessibilité de Xbox, Anita Mortaloni, a annoncé que Xbox était en train d’ajouter des balises d’accessibilité à sa boutique numérique. L’objectif des nouvelles balises est de permettre aux joueurs en situation de handicap de savoir plus simplement et plus clairement si un jeu a des paramètres qui leur permettent de savoir à quels jeux ils peuvent jouer.

Dans un article sur Xbox Wire, Mortaloni a lancé une célébration d’un mois du jeu accessible sur Xbox avec la nouvelle que le nouvel onglet « Accessibilité » dans la section Détails du magasin arrivera bientôt.

“Pendant des années, la question numéro un que nous recevons de la communauté Gaming & Disability est” comment puis-je savoir à quels jeux je peux jouer ? “”, déclare Mortaloni dans le post. “C’est une question importante car il peut être difficile pour les joueurs de savoir avant d’acheter un jeu s’il possède les fonctionnalités d’accessibilité dont ils ont besoin.”

En tant que telles, les balises de fonctionnalité d’accessibilité (anciennement connues sous le nom de balises de métadonnées d’accessibilité) arrivent sur le Microsoft Store sur Xbox, qui affichera les fonctionnalités d’accessibilité disponibles dans chaque jeu afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées avant d’acheter ou de télécharger. Ces 20 étiquettes vous indiquent si des fonctionnalités accessibles telles que les menus de jeu commentés, les options de sous-titres, le remappage d’entrée, la prise en charge complète du clavier et le gameplay à un seul stick apparaîtront dans un jeu.

Cela ressemble à une petite chose, mais avoir ces informations à portée de main directement dans le magasin – sans avoir à obtenir des détails auprès de Google ou à télécharger le jeu au préalable – est un gain de temps et incroyablement utile pour les personnes handicapées.

“Nous savons qu’au-delà de ces 20 fonctionnalités d’accessibilité, il existe d’autres fonctionnalités que notre communauté aimerait voir indiquées sur les jeux”, poursuit Mortaloni. « À l’avenir, nous espérons ajouter plus de balises, tout en veillant à ne pas ajouter autant de balises que cela deviendrait déroutant. Les balises de fonctionnalité d’accessibilité du jeu seront également disponibles sur Xbox.com, l’application Xbox sur PC et Xbox Game. Passer des applications dans les mois à venir.”