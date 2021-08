Microsoft utilisera Ethereum Blockchain contre les pirates informatiques

La société technologique Microsoft Corporation, a pour projet de lutter contre les hackers et pour cela, elle utilisera la Blockchain Ethereum. Ainsi, la firme basée à Redmond a annoncé dans un rapport qu’elle mettra en place un programme de récompenses pour les personnes qui signalent des activités irrégulières. Il s’agit d’une étape pionnière dans la tentative d’arrêter l’activité criminelle croissante sur Internet.

Il est à noter que le programme de récompense fonctionnera de manière anonyme pour protéger les personnes qui font les signalements. De plus, l’outil de ce réseau, que l’entreprise utilisera pour cette tâche, est Argus. Il s’agit d’un système de paiement anonyme, développé en partenariat avec l’Université Carnegie Mellon de Pennsylvanie et le géant chinois Alibaba.

Une fois l’information reçue, la signature numérique est capable de retracer l’origine du contenu piraté. Pour ce faire, il utilise un « algorithme de filigrane numérique », explique le rapport précité. Ils expliquent en même temps que ce système peut fonctionner avec des images, du son et d’autres programmes.

Quels avantages la Blockchain Ethereum a-t-elle pour Microsoft ?

Le principal avantage pour Microsoft avec l’utilisation de la Blockchain Ethereum est, bien sûr, d’éliminer les pirates. De même, en utilisant Argus, ils peuvent payer de manière anonyme les utilisateurs qui signalent une activité malveillante et se protéger contre les signalements répétés. En d’autres termes, le programme peut se défendre contre les utilisateurs qui tentent de signaler le même événement avec des surnoms différents.

Un aspect que le fabricant de logiciels met en évidence est que travailler avec Blockchain est considérablement peu coûteux. En dehors de cela, les avantages de l’utilisation de la blockchain se concentrent également sur la transparence caractéristique de cette technologie. Il est à noter que la Blockchain, en plus d’être transparente, est également publique. Cela signifie que n’importe qui peut avoir accès à l’observation de tous les mouvements de fonds.

“Nous pensons qu’une transparence totale dans une campagne est nécessaire pour vraiment inciter les gens”, indique le rapport. L’initiative de payer les personnes qui signalent des activités criminelles en ligne n’est pas nouvelle. Cependant, la nouveauté du plan de Microsoft est qu’il utilisera la Blockchain Ethereum pour cela.

« La base d’Argus est de formuler des objectifs de mécanismes incitatifs totalement transparents. De cette façon, les différents intérêts de tous les rôles sont consolidés en toute sécurité et pleinement », souligne le cabinet.

Microsoft utilisera la Blockchain Ethereum et développera un programme de récompenses appelé Argus, avec lequel ils récompenseront anonymement ceux qui fournissent des informations sur des activités suspectes sur le réseau. Source : Argus du sud du Pays de Galles

Protection de données

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise nord-américaine utilise la Blockchain pour remplir certains de ses objectifs. Récemment, CryptoTrend a signalé l’utilisation de la blockchain Bitcoin par Microsoft pour protéger l’identité virtuelle des personnes.

Ce travail s’appelle le projet ION et son objectif est d’empêcher les entreprises technologiques de gérer l’identité des personnes. Au lieu de cela, les utilisateurs ont une gestion de leurs propres données et les ont via la Blockchain. Ce traitement des données elles-mêmes est connu sous le nom d’identité décentralisée (DID).

L’important dans ce projet est que les droits de propriété virtuelle appartiennent exclusivement aux personnes et non aux entreprises. “Si l’objectif de Bitcoin est d’éliminer la centralisation de l’argent par les institutions, celui d’ION est de faire de même avec l’identité virtuelle”, explique Microsoft à propos de ce projet Blockchain.

Dans le livre blanc de ce développement, vous pouvez en savoir plus à ce sujet. Par exemple, sa facilité d’utilisation dans la vie pratique des gens.

Réponse au hack en début d’année

Au début de 2021, l’entreprise technologique a découvert une violation majeure des données de ses serveurs. L’action aurait été menée par des « espions chinois », selon le gouvernement américain. La violation des systèmes a conduit la firme à une campagne de conception de programmes pour lutter contre les pirates informatiques.

En ce sens, des propositions ont été élaborées qui améliorent considérablement la sécurité dans ce pays. L’attaque contre les serveurs de l’entreprise est devenue un précédent. Depuis, Microsoft a multiplié ses efforts pour arrêter les criminels, ce qui inclut l’utilisation de la Blockchain.

Avec l’initiative actuelle appelée Argus, la firme tente de mettre fin aux cyberattaques de manière créative. Parmi les points forts, Microsoft assure qu’il utilisera la Blockchain car elle est meilleure que n’importe quel outil existant aujourd’hui.

« Argus illustre le résultat de cette approche disciplinée. Elle est supérieure aux solutions existantes en termes de prise en charge de confiance et de biens assurés », soulignent-ils. Pour en savoir plus sur cette nouvelle étape de la société technologique susmentionnée, vous pouvez télécharger ou lire son livre blanc en ligne sur ce lien.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport