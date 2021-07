Microsoft va abaisser les frais du marché commercial à 3% (au lieu de 20%) lors des dernières fouilles chez ses concurrents de la plate-forme

in

Nick Parker, vice-président d’entreprise de Microsoft Global Partner Solutions, prend la parole lors d’une conférence précédente. (Photo Microsoft)

Microsoft intensifie sa campagne contre le modèle commercial traditionnel des places de marché en ligne, en réduisant les frais facturés aux éditeurs de logiciels indépendants sur sa place de marché commerciale à 3 % par rapport à la norme de 20 %.

« Nous remettons vraiment en question ce modèle commercial de ces marchés en tant que véhicules de profit en eux-mêmes », a déclaré Nick Parker, vice-président de Microsoft Global Partner Solutions, dans une interview cette semaine.

C’est l’une d’une série d’annonces issues de la conférence virtuelle des partenaires Inspire de Microsoft, qui commence mercredi par un discours d’ouverture du PDG Satya Nadella.

La baisse des frais aura un impact sur Azure Marketplace et AppSource, où les entreprises peuvent acheter des logiciels commerciaux et des applications professionnelles. Le changement permettra aux fournisseurs de logiciels qui vendent sur les places de marché Microsoft d’augmenter leurs propres marges bénéficiaires et d’offrir une meilleure rentabilité aux entreprises qui revendent leurs logiciels, a déclaré Parker.

Bien que cette décision n’implique pas d’applications grand public, elle fait écho aux thèmes de l’affrontement de Microsoft avec Apple au sujet de ses tentatives d’apporter ses services de jeux en nuage et de streaming aux appareils iOS.

Microsoft a publié 10 principes pour les magasins d’applications à la suite d’un rapport de l’année dernière du sous-comité antitrust de la Chambre des États-Unis, qui se concentrait en partie sur le pouvoir de monopole d’Apple sur la distribution d’applications sur les appareils iOS.

Parmi les autres annonces d’Inspire, Microsoft a annoncé avoir signé 21 nouveaux partenaires de l’industrie pour sa plate-forme d’expérience des employés Viva.

Il s’engage également à augmenter ses investissements dans le support marketing et développement pour les partenaires créant des applications pour Viva et sa plate-forme de communication et de collaboration Microsoft Teams.

En outre, Microsoft déclare développer une nouvelle offre cloud axée sur la durabilité, pour aider les entreprises à suivre et à atteindre leurs objectifs de réduction de carbone et d’autres objectifs environnementaux.