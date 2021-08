Microsoft va apporter Xbox Cloud Gaming avec Game Pass Ultimate à Xbox Series X/S, Xbox One

Xbox Cloud Gaming sur les consoles Xbox prendra en charge jusqu’à 1080p à 60fps

Microsoft a annoncé la prise en charge de Xbox Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate pour ses consoles Xbox Series S/Series X et Xbox One. Le géant américain de la technologie a fait l’annonce lors du flux Xbox Gamescom 2021, qui comprenait des bandes-annonces et le gameplay des jeux à venir.

Alors que Microsoft n’a pas encore annoncé de date fixe pour Xbox Cloud Gaming sur la console Xbox, il a déclaré que le service serait disponible d’ici la période des fêtes. Le service de streaming de jeux est actuellement disponible sous forme bêta pour tablettes, mobiles et PC.

Le service Xbox Cloud Gaming sur consoles permettra aux membres de Xbox Game Pass Ultimate de jouer à plus de 100 jeux le premier jour sans avoir à attendre pour les télécharger. Ils pourraient également jouer à des jeux multijoueurs à partir du moment où ils sont invités sans installer les jeux. Les utilisateurs de Xbox One peuvent également jouer à des jeux tels que The Medium et Microsoft Flight Simulator via le cloud, car ils ne sont pas disponibles pour l’ancienne console. Cette fonctionnalité, a indiqué la société, serait ajoutée à une date ultérieure.

Xbox Cloud Gaming sur les consoles Xbox prendra en charge jusqu’à 1080p à 60 ips. Bien que le service soit susceptible d’être mis à la disposition du public à partir de la période des fêtes, il arrivera pour les Xbox Insiders à l’automne, permettant ainsi à l’entreprise de recueillir les commentaires des testeurs et d’améliorer l’expérience utilisateur.

Le flux Xbox à la Gamescom 2021 a également vu Microsoft présenter des jeux à venir tels que Dying Light 2, State of Decay 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5, Psychonauts 2 et autres.

Crusader Kings III, le jeu de stratégie sur PC, fera également son chemin sur les consoles. Microsoft a déclaré que l’interface utilisateur avait été personnalisée pour fonctionner avec la manette sans fil Xbox. Bien que le géant de la technologie n’ait pas encore annoncé la date de sortie, le jeu serait disponible via Game Pass.

