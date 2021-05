Microsoft va changer sa police par défaut et l’un de ceux-ci sera le nouveau | La technologie

Microsoft a commandé la création de 5 nouvelles polices parmi lesquelles choisir celle qui remplacera Calibri.

Après quelques années de stabilité – depuis 2007 – avec Calibri comme police par défaut, Windows a décidé donner une bouffée d’air frais à l’apparence du système en changeant la police de caractères, et Microsoft veut l’aide des utilisateurs pour sélectionner quelle sera la prochaine police que vous verrez par défaut.

La société a décidé d’introduire cinq nouveaux types de polices dont elle a commandé la conception et parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir. Toutes sont des polices conçues pour Internet, ils sont donc discrets, adaptables, simples et faciles à lire, afin qu’ils puissent s’adapter n’importe où. En fin de compte, c’est une responsabilité importante, car elle apparaîtra dans toutes les applications du système d’exploitation.

“Une police prédéterminée est souvent la première impression que nous faisons. C’est l’identité visuelle que nous présentons à d’autres personnes par le biais de nos CV, documents ou e-mails. Et tout comme les gens et le monde qui nous entourent vieillissent et grandissent, nous devrions en faire notre mode. d’expression », a déclaré la société.

L’intention de donner un autre aspect au système d’exploitation par Microsoft est claire, mais il a décidé que ce sont les utilisateurs qui choisissent quelle sera la prochaine police par défaut du système d’exploitation, et le gagnant sera l’une des polices qui apparaissent dans l’image:

Bierstadt: C’est une police serif avec un style suisse et une apparence minimaliste et moderne, mais qui n’entre pas en conflit avec le style du reste des alternatives.

Grandview: Cette police provient d’anciens marquages ​​routiers et ferroviaires allemands et est de style mécanique, mais lisible et adaptée aux normes modernes.

Seaford: De son côté, Seaford est une police asymétrique avec une apparence un peu plus classique et un style plus traditionnel, mais qui intègre des lignes relativement modernes.

Skeena: dans ce cas, il s’agit d’une police de caractères compacte et, selon ses créateurs, “humaniste” et avec elle, ils ont cherché à obtenir un bon contraste de ligne – la différence entre la ligne la plus fine et la plus épaisse.

Ténorite: le style le plus bas et le plus confortable est de lire sur de petits écrans, avec un design arrondi qui le rend très agréable.

Une fois qu’une décision a été prise à ce sujet, Microsoft procédera au remplacement, et la nouvelle police sera appliquée dans toutes les sections de l’interface du système d’exploitation, bien que vous puissiez toujours utiliser Calibri comme police dans vos documents.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Jacinto Araque.