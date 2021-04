Microsoft va enfin réparer son terrible App Store Windows 10 | La technologie

Microsoft est déterminé à relancer son App Store pour le mettre sur un pied d’égalité avec les autres, mais cela passe d’abord par une profonde refonte.

Le magasin d’applications Windows n’est le domaine de personne, bien qu’il fasse partie de l’écosystème Microsoft, il reste un espace dans lequel presque personne ne recherche des applications. Ce n’est pas confortable et le design est plus que dépassé, bien que cela puisse également être dit de certaines parties de l’interface Windows 10.

Cependant, Microsoft ne veut pas abandonner et prévoit une refonte complète de l’App Store Windows. Ce lifting du visage passerait par la création complètement à partir de zéro.

Cela signifierait qu’il ne reporterait pas tous les bogues de l’ancienne version et que cela pourrait être un nouveau départ. Il doit être très bon pour les utilisateurs de changer la façon dont ils interagissent avec les applications et les programmes sous Windows, étant la recherche la plus naturelle dans le navigateur pour son installation ultérieure.

Dans son effort pour revitaliser l’App Store Windows, il s’adapterait à un système de mise à jour dans lequel les développeurs mettront à jour les applications en utilisant un modèle différent et cela permet une plus grande vitesse pour l’utilisateur final.

La mise à jour de Windows 10 octobre 2020 atteint déjà les utilisateurs. Si vous ne l’avez pas encore, nous vous expliquons comment vous pouvez forcer son installation à le télécharger instantanément.

Le modèle de monétisation des applications serait également modifié, tandis que dans le magasin d’applications Windows actuel, le paiement passe d’abord par les mains de Microsoft, puis les développeurs reçoivent leur part. Dans le nouveau magasin d’applications, les développeurs pourraient utiliser leurs propres systèmes de vente et encourager ainsi l’utilisation de cette plateforme.

En termes de conception, ce que vous pourriez vous attendre à faire référence à Sun Valley ou, du moins, ce serait la chose logique à faire. Cette esthétique est la grande mise à jour visuelle de Windows et quelque chose que de nombreux utilisateurs attendaient, il est possible que ces changements viennent de pair. Mais nous ne savons pas avec certitude et tout ce que nous pouvons faire est d’attendre.