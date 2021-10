Microsoft va fermer la version locale de LinkedIn en Chine

(Image liée)

Microsoft a déclaré jeudi qu’il retirerait LinkedIn de la Chine plus tard cette année, car il est confronté à « un environnement d’exploitation considérablement plus difficile et à des exigences de conformité plus strictes » dans le pays.

LinkedIn a lancé une version localisée de son site en Chine en 2014. « Nous avons reconnu que l’exploitation d’une version localisée de LinkedIn en Chine signifierait le respect des exigences du gouvernement chinois sur les plateformes Internet », a écrit LinkedIn dans un article de blog. « Bien que nous soutenions fermement la liberté d’expression, nous avons adopté cette approche afin de créer de la valeur pour nos membres en Chine et dans le monde. »

Mais maintenant, LinkedIn a déclaré: « Bien que nous ayons réussi à aider les membres chinois à trouver des emplois et des opportunités économiques, nous n’avons pas trouvé le même niveau de succès dans les aspects plus sociaux du partage et de l’information. »

LinkedIn lancera une application d’emploi autonome pour la Chine appelée InJobs plus tard cette année. Il n’aura pas de flux social ni la possibilité de partager des publications et des articles.

Plus tôt cette année, les régulateurs chinois ont demandé à LinkedIn d’améliorer la réglementation de son contenu, a rapporté le Wall Street Journal. LinkedIn a récemment commencé à bloquer certains profils en Chine en raison de contenus interdits, notamment des journalistes, des chercheurs et des auteurs.

LinkedIn était le dernier site de réseautage social basé aux États-Unis opérant en Chine.

Microsoft a acquis LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars en 2016. Le réseau social d’entreprise vient de dépasser pour la première fois les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. LinkedIn compte 774 millions de membres et les sessions d’utilisateurs ont augmenté de 30 % au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à il y a un an.