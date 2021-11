Microsoft va implémenter la réalité virtuelle dans Teams pour concurrencer Meta

02/11/2021 à 19:49 CET

Microsoft a annoncé son intention deapporter la réalité virtuelle à sa populaire plateforme de collaboration en ligne Teams, moins d’une semaine après que la société propriétaire de Facebook a changé son nom en Meta pour faire exactement la même chose.

Dans le cadre de la conférence des développeurs Microsoft Ignite qui se tient ces jours-ci virtuellement, la firme de Redmond (État de Washington, USA) a annoncé que À partir de 2022, il commencera à intégrer des aspects de la réalité virtuelle Mesh et de la plateforme de réalité augmentée dans Teams.

Entre autres, les internautes pourront créer leurs propres avatars pour assister à des réunions de travail et des événements sociaux, et générer des espaces virtuels dans lesquels interagir avec d’autres utilisateurs ayant le sentiment de partager une place avec eux mais sans quitter la maison.

Bien que la première étape soit les avatars, l’entreprise espère qu’à long terme, ceux-ci pourront être remplacé par des hologrammes beaucoup plus réalistes. L’univers virtuel dans Teams est accessible à la fois à l’aide de lunettes de réalité virtuelle et à partir du téléphone ou de l’ordinateur.

Jeudi dernier, la société propriétaire de Facebook, qui portait jusque-là le même nom que le réseau social, a changé son nom pour Meta pour refléter le changement de vos priorités vers le métaverse, un monde de réalité virtuelle similaire à celui montré aujourd’hui par Microsoft.

La principale différence entre les publicités de Meta et de Microsoft est que la première a un caractère beaucoup plus axé sur les loisirs (jeux vidéo ou la participation à des événements tels que des concerts), tandis que celle de Microsoft est plus ciblée, comme la plate-forme Teams, à monde des affaires.