Microsoft va plus loin dans la modération de contenu avec l’acquisition de Two Hat

(Image à deux chapeaux)

Microsoft a acquis Two Hat, une société de technologie de modération de contenu créée en 2012 par un ancien spécialiste de la sécurité des applications de Disney Interactive, Chris Priebe, qui a vu une opportunité d’utiliser l’intelligence artificielle pour réduire la cyberintimidation et d’autres formes de harcèlement en ligne.

Chris Priebe, fondateur et PDG de Two Hat. (Photo LinkedIn)

Two Hat, basée à Kelowna, en Colombie-Britannique, est déjà partenaire de Xbox et MSN, et cela devrait se poursuivre, mais les sociétés signalent leur intention d’appliquer sa technologie à un ensemble plus large d’expériences Microsoft.

Le potentiel que le contenu malveillant généré par les utilisateurs et les interactions en ligne nuisent aux individus et aux communautés a été mis en lumière ces dernières semaines en raison d’une série de révélations sur les propres connaissances de Facebook sur l’impact parfois nocif et malsain de ses algorithmes sur ses utilisateurs.

« Nous sommes en partenariat avec Xbox et l’équipe Microsoft depuis plusieurs années et partageons la passion et la volonté d’apporter des changements significatifs dans l’avancement de la civilité et de la citoyenneté en ligne », a écrit Priebe, fondateur et PDG de Two Hat, dans un article sur l’acquisition vendredi. Matin.

La technologie de Two Hat sera appliquée à « une large gamme de services grand public Microsoft », a déclaré Dave McCarthy, vice-président de l’entreprise Xbox Product Services, dans un article annonçant l’accord vendredi matin. Il sera également disponible pour les partenaires Microsoft et continuera d’être disponible pour les clients de Two Hat.

Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été divulguées. Two Hat emploie plus de 60 personnes et a levé plus de 9 millions de dollars de financement total, selon la base de données de capital-risque PitchBook.