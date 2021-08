Microsoft va quadrupler ses investissements dans la cybersécurité et dépenser 20 milliards de dollars sur cinq ans

Le président Joe Biden s’adresse mercredi à une réunion sur la cybersécurité à la Maison Blanche. (Par YouTube.)

[Updated below with Microsoft confirmation and related announcements from Amazon, Google, and Code.org.]

Microsoft aurait l’intention de quadrupler ses dépenses de cybersécurité à 20 milliards de dollars sur une période de cinq ans, selon un rapport d’une réunion à la Maison Blanche cet après-midi entre le président Joe Biden et des chefs d’entreprise américains, y compris les PDG des plus grandes entreprises technologiques du pays.

. a indiqué que Microsoft « mettra également à disposition 150 millions de dollars de services techniques pour aider les gouvernements fédéral, étatiques et locaux à maintenir leurs systèmes de sécurité à jour ».

La technologie de sécurité est également une activité en pleine croissance pour la société de Redmond, générant plus de 10 milliards de dollars de revenus annuels, selon les déclarations précédentes de Microsoft.

“La réalité est que la plupart de nos infrastructures essentielles appartiennent et sont exploitées par le secteur privé, et le gouvernement fédéral ne peut pas relever ce défi seul”, a déclaré Biden dans son allocution d’ouverture au groupe. « Je vous ai tous invités ici aujourd’hui parce que vous avez le pouvoir, la capacité et la responsabilité, je crois, de relever la barre en matière de cybersécurité.

Le PDG de Microsoft Satya Nadella, le PDG d’Amazon Andy Jassy et le PDG d’Apple Tim Cook font partie des dirigeants techniques qui ont participé à l’événement.

Mise à jour, 14h45 : Nadella a confirmé l’augmentation des dépenses suite à la réunion.

Merci @POTUS d’avoir organisé une conversation critique sur la cybersécurité. Microsoft investira 20 milliards de dollars pour faire progresser nos solutions de sécurité au cours des 5 prochaines années, 150 millions de dollars pour aider les agences gouvernementales américaines à mettre à niveau les protections et à étendre nos partenariats de formation en cybersécurité. – Satya Nadella (@satyanadella) 25 août 2021

Google a également annoncé qu’il investira 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années “pour renforcer la cybersécurité, notamment en étendant les programmes de confiance zéro, en aidant à sécuriser la chaîne d’approvisionnement des logiciels et en améliorant la sécurité open source”, en plus des initiatives de formation.

Amazon a annoncé qu’il publierait publiquement du matériel de formation sur la cybersécurité développé à l’origine pour ses employés et offrirait aux clients éligibles d’Amazon Web Services un dispositif d’authentification multifacteur gratuit.

Code.org, l’association nationale d’enseignement technologique à but non lucratif basée à Seattle, a annoncé son intention d’enseigner les concepts de cybersécurité à plus de 2 millions d’élèves de la maternelle à la 12e année au cours des trois prochaines années, et de lancer une nouvelle série de vidéos pédagogiques, « Comment ne pas Faites-vous pirater.

Hadi Partovi, le PDG de Code.org, a souscrit à un commentaire de Nadella lors de la réunion, comparant les initiatives de cybersécurité aux efforts antérieurs visant à créer des normes pour les ceintures de sécurité dans les voitures. “Mais si aucun des conducteurs ne suivait un cours de compétences de base en matière de sécurité, nos routes ne pourraient jamais, jamais être sûres”, a ajouté Partovi.