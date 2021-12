Microsoft vend une affiche Xbox 360 Red Ring of Death

L’erreur matérielle la plus tristement célèbre de l’histoire du jeu est peut-être l’anneau rouge de la mort de la Xbox 360, et Microsoft vient de le mettre sur une affiche.

Power On: The Story of Xbox, une nouvelle série documentaire, relate les 20 ans d’histoire de la console de Microsoft. Tout, des sommets du lancement de Halo 2 aux plus bas extrêmes comme le lancement de la Xbox One. Rien, cependant, n’est aussi mauvais que le tristement célèbre anneau rouge de la mort de la Xbox 360 – qui indiquait que votre console n’allait plus fonctionner.

L’erreur fatale était généralisée, ce qui a amené Microsoft à proposer un programme de garantie prolongée qui a coûté à l’entreprise plus d’un milliard de dollars. Maintenant, les trois lumières rouges légendaires peuvent être suspendues à votre mur pour 24,99 $ ici.

Vous pouvez consulter l’affiche ci-dessous. Personnellement, je n’ai pas trop envie de revivre les traumatismes de l’adolescence, mais quoi qu’il en soit !

Power On : The Story of Xbox est déjà disponible gratuitement sur YouTube. Partie 5 tout sur l’anneau rouge de la mort et comment cela a presque coûté toute la réputation de Microsoft au cours de cette génération de console. De nombreux acteurs de l’industrie attribuent au patron de Xbox, Phil Spencer, le redressement de la marque ces dernières années. Plus précisément le succès du Game Pass.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.