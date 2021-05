Microsoft veut publier des widgets dans Windows 10 | La technologie

Dans le cadre de la modernisation de Windows 10, Microsoft songe peut-être à sauver les widgets du système d’exploitation avec la mise à jour Sun Valley.

Bien qu’en ce moment Microsoft lance une mise à jour considérable des fonctions pour Windows 10, où nous verrons vraiment un changement majeur sera dans la dernière partie de l’année avec la mise à jour Sun Valley qui promet de moderniser toute l’interface dans son intégralité, ajouter de nouveaux menus et même ramener de vieilles connaissances comme des widgets Windows 7 et Windows 8.

Et en plus de moderniser toute l’interface, les fameux widgets pourraient également revenir, ce qui pourrait être très similaire à ceux que nous voyons dans le système d’exploitation iPadOS. et cela nous permettrait essentiellement d’avoir des éléments sur un côté de l’écran d’avoir, en un coup d’oeil, avec beaucoup plus d’informations, et que l’on pourrait aussi changer sa taille.

Les informations ont été avancées pour filtrer MarcherChat, et que bien qu’il n’ait mis aucune image sur l’apparence de ces prétendus widgets pour Windows 10, il a avancé sa présence dans une prochaine grande mise à jour, le définissant comme quelque chose “qui glisse du côté gauche de l’écran”.

Alors que les Redmond ont déjà expérimenté le widget d’actualités et d’intérêts et qu’il a été situé dans la barre des tâches, nous verrons si avec la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation un certain type d’espace est activé pour gérer ces éléments ou ils seront encadrés dans d’autres sites tels que la barre des tâches susmentionnée.

“Windows Widgets”, est quelque chose qui glisse du côté gauche de l’écran avec un geste de balayage. 🧐 – WalkingCat (@ _h0x0d_) 28 mai 2021

Et c’est que depuis le lancement original de Windows 10, il y a eu très peu de changements liés à l’interface utilisateur, pariant avant tout sur de nouvelles fonctionnalités. Il semble que les Redmond aient décidé que cette année est une année sabbatique en ce qui concerne les nouveautés, et se sont plutôt concentrés sur un changement de conception qui jouait déjà.

En tout cas, il reste encore de nombreuses inconnues concernant la mise à jour Sun Valley que l’équipe de Redmond lancera dans la dernière partie de l’année, et il est probable que, comme elle est échelonnée, elle n’atteindra la plupart des équipes qu’au début de 2022. .