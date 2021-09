Microsoft veut que nous utilisions Edge comme navigateur par défaut dans Windows 11, mais Firefox a d’autres plans | La technologie

in

Microsoft prévoit de forcer les utilisateurs à utiliser Edge en tant que navigateur, mais Firefox est venu à la rescousse et, en utilisant les mêmes astuces que Redmond, a permis aux utilisateurs de choisir plus facilement le navigateur par défaut.

Windows 11 n’a pas encore été officiellement publié, mais les controverses concernant la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft ont commencé dès le premier jour. La communication de ceux de Redmond a été assez désastreuse et de nombreux utilisateurs ont encore des doutes sur tout ce qui doit être accompli pour que leurs équipes reçoivent la mise à jour..

Non seulement une controverse a été créée concernant tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre à jour, mais il existe également une controverse sur les nouvelles que Microsoft va implémenter dans cette nouvelle version de son système d’exploitation. La principale plainte a été la nouvelle façon de choisir un navigateur par défaut.

Et, est-ce que, dans Windows 10, le choix d’un navigateur consistait à visiter les paramètres du système et à choisir le navigateur par défaut. Ce qui se passe, c’est qu’en réalité, cette méthode n’est pas aussi confortable qu’il y paraît, mais nous nous sommes habitués à la faire et c’est donc très simple. Microsoft a décidé que dans Windows 11, ce serait compliqué.

Ce que Microsoft a l’intention de faire, c’est qu’avec sa nouvelle version du système d’exploitation le choix du navigateur soit basé sur les types de fichiers et les liens, bien que cela se confirmera avec l’arrivée officielle de Windows 11. Firefox voulait anticiper tout cela et ce qu’il a fait, c’est mettre à jour son navigateur pour que rien n’ait à être configuré depuis les paramètres de Windows.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Il suffira de lancer Firefox pour la première fois pour que le navigateur lui-même lance un message demandant à l’utilisateur s’il souhaite que ce navigateur soit le navigateur par défaut. Si l’utilisateur accepte, Firefox modifiera la configuration dans les paramètres pour devenir le navigateur à utiliser désormais.

Ce changement permet aux utilisateurs de choisir plus facilement le navigateur et, en outre, évite toutes les complications que Microsoft a mises en place pour effectuer ce changement. Firefox semble être devenu sérieux avec Windows 11 et veut que les utilisateurs l’aient vraiment facile, nous devrons attendre pour voir si Chrome suivra ses traces.