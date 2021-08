Microsoft veut s’assurer que vous ne vous faites pas prendre par les escroqueries par e-mail Office 365

Microsoft travaille sur une nouvelle mise à jour pour Microsoft Defender pour Office 365 qui offrira aux organisations une sécurité supplémentaire contre les menaces intégrées dans les e-mails.

Selon un nouveau post sur la feuille de route Microsoft 365, le géant du logiciel prévoit de changer la façon dont les utilisateurs prévisualisent les messages mis en quarantaine afin que certains composants de ces e-mails soient déformés et non affichés par défaut. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours choisir de révéler le message complet s’ils le souhaitent.

Étant donné que le courrier électronique reste le vecteur d’attaque numéro un utilisé par les cybercriminels, Microsoft s’engage à faciliter l’identification des faux positifs dans les boîtes aux lettres individuelles ainsi que dans les boîtes aux lettres partagées, en assurant la sécurité des utilisateurs lorsqu’ils interagissent avec ces courriers électroniques et en garantissant que les équipes de sécurité peuvent examiner et agir efficacement. sur les messages mis en quarantaine.

La société prévoit de déployer de nouvelles fonctionnalités de gestion de la quarantaine qui aideront les équipes SecOps et les utilisateurs finaux lors du tri des e-mails, y compris la politique de dossier de quarantaine et le workflow de demande de libération des utilisateurs, la marque de l’organisation cliente, la soumission d’e-mails simplifiée à partir du portail de quarantaine, la publication robuste d’e-mails en quarantaine en masse et prise en charge de la quarantaine pour les boîtes aux lettres partagées.

Portail de quarantaine et panneau de détail des e-mails

Dans un autre article de blog, Microsoft a révélé qu’il prévoyait de réorganiser la conception du portail de quarantaine pour offrir une meilleure expérience utilisateur lors du tri des e-mails faux positifs.

Alors que le portail de quarantaine fait peau neuve, la mise à jour est plus qu’un changement cosmétique car la société a conçu la nouvelle expérience pour aider les équipes de sécurité à faire apparaître des données supplémentaires d’une manière plus utile et plus simple. La nouvelle expérience utilisateur ajoute plus de filtres, un menu volant remanié et une meilleure visibilité des filtres.

Plus tôt cette année, Microsoft a lancé sa page d’entité de messagerie pour donner à SecOps une vue à 360 degrés d’un e-mail afin que les analystes puissent avoir tous les détails pertinents à portée de main. Maintenant, cependant, il prévoit de remplacer le panneau des détails des e-mails par un nouveau panneau qui fournit la même vue approfondie de chaque e-mail en quarantaine pour fournir aux équipes SecOps plus de confiance lors de la prise de décisions.

Microsoft travaille également sur plusieurs améliorations telles qu’une fréquence horaire pour les notifications de spam des utilisateurs finaux, une publication en masse à grande échelle afin que SecOps puisse publier plus de 100 e-mails à la fois et une fonctionnalité de recherche améliorée qui sera déployée sur Microsoft Defender pour Office 365 dans les mois à venir.