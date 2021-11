Microsoft vient d’ajouter une fonctionnalité intelligente de Windows 11 dont nous n’avions jamais pensé avoir besoin

La mise à niveau vers Windows 11 est disponible à la fois sur les appareils pris en charge et sur les PC qui ne passent pas la vérification de la configuration matérielle minimale requise. Alors que le système d’exploitation n’est plus en version bêta, Microsoft teste encore quelques fonctionnalités. L’un d’eux est la prise en charge des applications Android via l’Amazon Appstore. Mais toutes les fonctionnalités sur lesquelles Microsoft travaille ne sont pas aussi complexes. La société vient d’annoncer le déploiement d’une nouvelle version bêta pour Insiders, visant à résoudre un problème Windows 11 que vous n’aviez peut-être pas réalisé : le commutateur de sourdine du microphone.

La fonction d’appel vidéo que vous pourriez utiliser le plus

Que vous travailliez à domicile ou au bureau, vous prenez probablement encore beaucoup d’appels vidéo pendant la journée. Vous pouvez utiliser Microsoft Teams, Zoom, Facebook Rooms, Google Workspace ou l’une des nombreuses autres applications d’appel vidéo pour faire le travail. La pandémie a incité toutes ces entreprises à améliorer leurs services de chat vidéo, qui à leur tour ont gagné en popularité.

Peu importe comment ou pourquoi vous utilisez des applications de chat vidéo sur vos appareils, vous vous êtes probablement habitué à faire au moins une des deux choses pendant les chats. Vous pourriez couper votre vidéo, ce qui va à l’encontre de l’objectif des appels vidéo. Mais vous coupez certainement votre micro lorsque ce n’est pas votre tour de parler. Et c’est là que Windows 11 pourrait vous aider.

Microsoft a annoncé dans un article de blog le nouveau Windows 11 Insider Preview Build 22494 qui est déployé pour les développeurs. Le bouton de sourdine est l’une des principales fonctionnalités de la version, car il est placé en évidence dans la barre des tâches.

Windows 11 obtient un commutateur muet de la barre des tâches pour les applications d’appel vidéo. Source de l’image : Microsoft

Windows 11 obtient un nouveau bouton muet

Cela peut ne pas sembler un gros problème puisque toutes les applications d’appel vidéo ont des boutons de sourdine intégrés dans le même but. Mais Microsoft veut rendre encore plus facile la mise en sourdine du microphone pendant les appels :

Fini les moments gênants ou embarrassants où vous oubliez d’activer ou de désactiver votre microphone. À partir de Microsoft Teams aujourd’hui, vous trouverez une icône de microphone automatiquement ajoutée à votre barre des tâches lorsque vous êtes activement en communication. Vous pouvez voir l’état audio de votre appel, quelle application accède à votre microphone, et désactiver et réactiver rapidement votre appel à tout moment.

Seuls Microsoft Teams prendront en charge le commutateur muet dans un premier temps. Microsoft propose peut-être son application de productivité Teams aux consommateurs, mais de nombreux utilisateurs de Windows 11 s’appuient sur d’autres applications de chat pour leurs appels vidéo. Le billet de blog note que d’autres applications de communication peuvent ajouter le commutateur muet à leurs applications à l’avenir.

L’icône de sourdine apparaîtra dans la barre des tâches de Windows 11, comme le montre l’image ci-dessus. Il sera toujours accessible à l’utilisateur, quel que soit le nombre de fenêtres ouvertes. Notamment, le commutateur muet ou non muet s’applique uniquement à l’appel en cours, pas à l’ensemble du système d’exploitation Windows 11.

Cependant, vous devrez accéder à la version bêta de Windows 11 Insiders pour tester le commutateur muet maintenant. La version 22494 comprend également « un bon ensemble de correctifs pour certains bogues percutants, mais ajoute également quelques problèmes connus ». On ne sait actuellement pas quand la fonctionnalité sera déployée dans une version publique de Windows 11.