Microsoft vient de mettre l’expérience Windows complète sur votre iPad

Et si vous pouviez exécuter l’expérience complète de Windows 10 ou Windows 11 sur l’iPad que vous emportez partout avec vous ? Microsoft a en fait un produit qui fait cela : le tout nouveau Windows 365 vous permet de créer et de personnaliser un Cloud PC. Vous pouvez ensuite y accéder en toute sécurité depuis n’importe quel appareil prenant en charge les navigateurs Internet. Même un iPad.

Windows 365 est une expérience Microsoft basée sur le cloud qui cible les entreprises. Le produit pourrait aider les entreprises à repenser leurs stratégies lorsqu’il s’agit de mettre à niveau leur parc d’appareils Windows. Plutôt que d’investir continuellement dans du nouveau matériel, certaines entreprises peuvent souhaiter conserver leurs PC actuels et obtenir des PC Windows 365 pour leurs employés.

Le PC Windows 365 Cloud est livré avec du matériel personnalisable. Vous pouvez choisir le nombre de cœurs, la quantité de RAM et la quantité de stockage dont une station de travail a besoin. Tout peut être modifié après coup, en temps réel, si un Cloud PC particulier a besoin de plus de ressources pour faire le travail.

Ce PC est lié à un seul utilisateur qui peut ensuite accéder à son bureau à distance depuis n’importe où dans le monde.

Applications Windows 365 exécutées dans un navigateur. Source de l’image : Microsoft

Comment obtenir le PC Windows 365 Cloud

Après la configuration, le Cloud PC est toujours là, prêt à vous laisser reprendre là où vous vous étiez arrêté. Vous pouvez y accéder via un navigateur ou une application. Pour revenir à l’exemple de l’iPad, vous pouvez choisir entre Safari et une application iOS dédiée.

Vous accéderiez à votre PC Windows 365 de la même manière à partir de tout autre appareil pouvant exécuter des applications de navigateur.

Le Cloud PC est crypté et les données sont cryptées au fur et à mesure qu’elles vous sont transmises. C’est l’élément clé du Cloud PC de Microsoft. Vous avez besoin d’une connexion Internet active pour l’utiliser. Microsoft explique dans une vidéo que si vous pouvez diffuser de la vidéo sur votre appareil actuel, alors Windows 365 fonctionne. Et la connexion du Cloud PC est plus formidable que la plupart des configurations à domicile.

Mais une fois configuré, le Cloud PC vous offrira une expérience instantanée. Vous obtiendrez tous vos documents tels que vous les avez laissés la dernière fois que vous avez « ouvert » votre PC de travail. Et vous pourrez ramener le Cloud PC aux états précédents si vous avez supprimé quoi que ce soit par erreur.

Windows 365 sera lancé le 2 août, mais il ne sera disponible que pour les entreprises. Vous pouvez vous attendre à un coût d’abonnement mensuel par utilisateur, en ligne avec ce qui est disponible à partir d’autres expériences 365.

On ne sait pas pour le moment quand les utilisateurs commerciaux auront un jour accès au produit. Il peut y avoir des utilisateurs réguliers de Windows qui pourraient vouloir une expérience Cloud PC similaire sans en obtenir une de leur employeur.

Combien coûte un Cloud PC ?

Microsoft ne dit pas quelle est la structure tarifaire de Windows 365. Et les choses ne sont pas aussi simples qu’avec Microsoft 365.

Vous pourrez personnaliser le matériel du Cloud PC en fonction des besoins de votre organisation. Ou demandez au service informatique de votre entreprise de configurer votre Cloud PC virtuel en fonction du type de performances dont vous avez besoin pour accomplir votre travail.

Les Cloud PC démarrent avec un processeur monocœur, 2 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais ils peuvent aller jusqu’à un processeur à huit cœurs, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Un exemple d’un PC Windows 365 Cloud. Source de l’image : Microsoft

L’idée d’exécuter Windows dans le cloud n’est pas nouvelle et Microsoft propose déjà une alternative aux clients intéressés. Mais Windows 365 va rendre le tout beaucoup plus simple. Les services informatiques peuvent personnaliser un Cloud PC en quelques minutes et les utilisateurs pourront se connecter à leur poste de travail distant dès la configuration initiale.

Vous pouvez consulter Windows 365 en détail sur ce lien en attendant qu’il soit disponible. La vidéo plus détaillée de Microsoft Mechanics ci-dessous nous donne un aperçu réel de ce à quoi ressemblera l’expérience Windows 365, y compris sur l’iPad :

