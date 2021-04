Microsoft vient de parier 20 milliards de dollars sur l’avenir de l’informatique – .

Microsoft a annoncé lundi son intention d’acheter Nuance dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces de 19,7 milliards de dollars, qui comprend la dette de la société. Microsoft a payé 56 $ par action, une prime de 23% par rapport à la clôture de vendredi, a déclaré la société.

L’opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année civile, sous réserve de l’approbation des régulateurs et des actionnaires de Nuance. Nuance est la deuxième plus grande acquisition de Microsoft après l’achat de 26 milliards de dollars de LinkedIn en 2016, mais l’accord pourrait être encore plus important. L’acquisition de Nuance pourrait façonner l’avenir de l’informatique.

Top Deal du jour Cet ouvre-bocal automatique est devenu viral sur TikTok et les gens inondent Amazon pour en obtenir un! Prix: 25,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nous parlons aux ordinateurs depuis quelques années maintenant, avec divers degrés de succès. Chaque année, des assistants numériques comme Siri et Google Assistant peuvent effectuer des tâches de plus en plus difficiles et gérer des commandes plus complexes à mesure que la technologie s’améliore. Dans le monde de la maison intelligente, Alexa est l’assistant domestique le plus populaire, devançant l’assistant vocal numérique de Google. Et les ordinateurs de bureau et portables traditionnels prennent également en charge divers assistants.

Nous commençons tout juste ce que l’informatique vocale peut faire, et c’est là que l’achat de Nuance entre en jeu. La société a été à l’origine de divers produits basés sur la reconnaissance vocale, y compris le logiciel Dragon qui peut être utilisé pour contrôler un ordinateur, dicter et formater du texte et transcrire la parole. Ce sont des fonctionnalités importantes qui pourraient être utilisées dans divers produits ciblant à la fois les utilisateurs commerciaux et les entreprises.

Microsoft fabrique déjà le système d’exploitation de bureau le plus populaire au monde, qui est livré avec son propre assistant vocal: Cortana. Cela rend également la suite de productivité Microsoft 365 et d’autres produits d’entreprise et cloud qui pourraient bénéficier de l’intégration avec l’expertise vocale de Nuance.

En particulier, les pouvoirs de transcription vocale des logiciels de Nuance pourraient améliorer les produits Microsoft dans les années à venir, en bénéficiant d’une intégration directe dans Windows, la suite Office ou d’autres programmes. Après tout, plus d’un an après le début de la pandémie, nous sommes nombreux à compter sur des outils capables de transcrire la voix correctement et rapidement. Il ne s’agit que de spéculation pour le moment, car Microsoft n’a abordé qu’une seule utilisation de la technologie Nuance.

L’annonce nous rappelle que Microsoft et Nuance ont conclu un partenariat en 2019 dans le domaine de la santé, et Microsoft prévoit de répondre davantage à cette entreprise à l’avenir:

L’acquisition de Nuance par Microsoft s’appuie sur le partenariat existant fructueux entre les entreprises qui a été annoncé en 2019. En augmentant le cloud Microsoft pour la santé avec les solutions Nuance, ainsi que les avantages de l’expertise et des relations de Nuance avec [Electronic Health Records (EHR)] fournisseurs de systèmes, Microsoft sera mieux en mesure de responsabiliser les prestataires de soins de santé grâce à la puissance de l’intelligence clinique ambiante et d’autres services cloud de Microsoft. L’acquisition doublera le marché adressable total de Microsoft (TAM) dans l’espace des fournisseurs de soins de santé, portant le TAM de la société dans le secteur de la santé à près de 500 milliards de dollars. Nuance et Microsoft approfondiront leurs engagements existants envers l’écosystème étendu de partenaires, ainsi que les normes les plus élevées en matière de confidentialité, de sécurité et de conformité des données.

Microsoft a déclaré qu’il utilisera la technologie Nuance au-delà des soins de santé, notant que l’équipe de reconnaissance vocale «fournit une expertise en IA et des solutions d’engagement client à travers la réponse vocale interactive (IVR), les assistants virtuels et les solutions numériques et biométriques aux entreprises du monde entier dans tous les secteurs. Cela sera combiné avec «l’étendue et la profondeur du cloud de Microsoft, y compris Azure, Teams et Dynamics 365, pour offrir des solutions d’engagement client et de sécurité de nouvelle génération».

Il est trop tôt pour dire si le logiciel Dragon de Nuance sera un jour fourni avec Windows et Office à l’avenir. Jusque-là, les assistants virtuels peuvent gérer les commandes vocales et la dictée voix-texte et peuvent également prendre en charge un certain degré de contrôle de l’appareil. Google a un service de transcription intégré au Pixel, et Microsoft vient de publier une application appelée Group Transcribe qui peut transcrire les conversations en temps réel.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi les mieux notées – maintenant en vente à moins de 6 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 22,94 $ Vous économisez: 4,05 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.