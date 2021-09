Microsoft vient peut-être de révéler la prise en charge des applications Android pour Xbox

in

TL;DR

Une nouvelle liste du Microsoft Store indique que les consoles Xbox prennent en charge les applications Android. La liste de magasins pour le sous-système Windows pour Android répertorie spécifiquement la Xbox One.

Microsoft offrira la prise en charge des applications Android sur Windows 11 dans les mois à venir, vous permettant d’utiliser certaines des meilleures applications mobiles sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou votre tablette Windows. Maintenant, il semble que le logiciel approprié pour activer cette fonctionnalité soit apparu en ligne.

XDA-Developers a repéré l’apparition du sous-système Windows pour Android sur le Microsoft Store, et vous pouvez également le télécharger. Malheureusement, le point de vente a noté que l’application n’émettait qu’une fenêtre noire lors de son lancement.

Ce qui est plus intéressant cependant, c’est le fait que cette page d’application répertorie la Xbox en tant qu’appareil compatible. Plus précisément, il répertorie la Xbox One comme exigence minimale. Découvrez la capture d’écran ci-dessous.

La configuration système requise nous donne également une idée de ce à quoi s’attendre sur PC, appelant à Windows 10 version 22000.0 ou supérieure et un minimum de 8 Go de RAM (16 Go recommandés).

C’est la première fois que nous entendons parler de la prise en charge des applications Android sur les consoles Xbox. Nous ne savons pas si la mention Xbox est simplement un texte d’espace réservé ou une confirmation légitime de cette fonctionnalité à venir sur les consoles. Il convient également de noter que cette liste d’applications semble être uniquement destinée aux tests internes, il est donc possible que Microsoft expérimente simplement cette fonctionnalité sur des consoles plutôt que de se préparer à une version à part entière.

Néanmoins, la prise en charge des applications Android serait la bienvenue sur les consoles Xbox pour plusieurs raisons. D’une part, cela ouvrirait la porte au portage des jeux Android sur les consoles (même si nous espérons qu’il y a un bon contrôle de qualité ici). Ensuite, il y a le fait que plusieurs services de streaming n’ont pas d’applications Xbox mais ont des clients Android.

Nous avons contacté les représentants de Microsoft pour obtenir des éclaircissements sur la prise en charge des applications Android potentiellement disponible sur les consoles Xbox. Nous mettrons à jour l’article si/quand ils nous reviennent. Voulez-vous voir la prise en charge des applications Android sur les consoles ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.