Microsoft vient peut-être de tuer Windows 10X, sa réponse à Chrome OS et aux Chromebooks

Selon un nouveau rapport de Petri (via Windows Central), Microsoft met sa plate-forme Windows 10X en attente et ne la publiera pas cette année. La nouvelle survient un an après que Microsoft a décidé de réduire son concurrent Chrome OS pour travailler sur des appareils à écran unique au lieu de ceux à double écran.

Le rapport affirme que Microsoft s’est concentré sur la modernisation de Windows 10, qui inclura probablement des éléments censés arriver avec Windows 10X. Cela peut prendre la forme de la mise à jour de Sun Valley prévue pour les appareils Windows 10 plus tard cette année.

Windows 10X a été annoncé en 2019 comme la réponse de Microsoft aux Chromebooks. Il a été annoncé comme un système d’exploitation léger, conçu pour le Web, basé sur OneDrive, qui a rendu Windows 10X similaire à Chrome OS à bien des égards. Initialement, l’accent était mis sur les appareils à double écran et pliables, qui ont commencé à gagner du terrain au cours des deux dernières années, bien que le plan ait été modifié pour se concentrer d’abord sur les appareils à écran unique. Cela aurait permis à Microsoft de cibler potentiellement le marché des ordinateurs portables plus abordables, en particulier dans le domaine de l’éducation, où la plupart des meilleurs Chromebooks dominent.

Malheureusement, ces plans ne se déroulent pas non plus. Windows 10X était sur le point d’être lancé, mais selon Petri, “beaucoup au sein de l’entreprise ne pensaient pas que le système d’exploitation était prêt à être expédié et que les commentaires des clients n’étaient pas alignés sur le produit qu’ils produisaient”.

Bien que la perte apparente d’un véritable concurrent Chrome OS de Microsoft puisse être décevante pour beaucoup, une certaine forme de celle-ci pourrait perdurer si les projets de Microsoft pour la version complète de Windows 10 se concrétisent. Cela dit, sur la base des commentaires des clients, la société s’est peut-être sauvée d’une autre débâcle de Windows 8 / RT.

