Microsoft Visual Studio 2022 résout l’un des problèmes les plus ennuyeux pour les développeurs

Avec la récente version de Microsoft Visual Studio 2022 Preview 2, Microsoft a introduit une toute nouvelle expérience de rechargement à chaud qui aide non seulement les développeurs à être plus productifs, mais prend également en charge les applications gérées .NET et C++ natives.

L’objectif du géant du logiciel avec la dernière mise à jour de son environnement de développement est d’éviter aux développeurs autant de redémarrages d’applications entre les modifications que possible, selon un nouveau billet de blog. Pour y parvenir, Microsoft a permis aux développeurs de modifier les fichiers de code de leurs applications et, dans de nombreux cas, d’appliquer les modifications de code immédiatement sans avoir à suspendre l’exécution ou le redémarrage d’une application.

Dans le même temps, cette toute nouvelle technologie de rechargement à chaud pour les fichiers de code fonctionnera également côte à côte avec le rechargement à chaud XAML, rendant XAML et .NET Hot Reload disponibles pour les applications qui utilisent XAML pour leur interface utilisateur.

De plus, Hot Reload fonctionne avec les fonctionnalités de débogueur existantes que les développeurs connaissent, telles que les points d’arrêt et « éditer et continuer » (EnC) pour modifier le code en cours d’exécution à un point d’arrêt et d’autres fonctionnalités.

Expérience de rechargement à chaud repensée

Dans Microsoft Visual Studio 2022 Preview 2, Hot Reload fonctionne avec de nombreux types d’applications, y compris celles optimisées par XAML telles que WPF et WinUI 3, ainsi que de nombreuses autres, notamment Windows Forms, les applications Web ASP.NET, Blazor Server, les applications de console et d’autres applications où un runtime .NET moderne est utilisé en combinaison avec le débogueur Visual Studio.

Microsoft a également déclaré qu’il travaillait activement à prendre en charge davantage de types d’applications à l’avenir, tels que Blazor Wasm et .NET MAUI iOS/Android.

À l’avenir, la société prévoit d’ajouter la prise en charge des applications Web Blazor dans davantage de scénarios et de modifier les fichiers CSS lors du rechargement à chaud, mais elle prévoit également d’ajouter de nouvelles améliorations à l’expérience utilisateur dans Visual Studio 2022.

La possibilité de modifier les fichiers de code d’application et d’appliquer les modifications sans avoir à suspendre l’exécution ou le redémarrage d’une application sera probablement bien accueillie par les développeurs utilisant Visual Studio 2022, car cela leur fera gagner du temps et contribuera à améliorer leur productivité globale.

