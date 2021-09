Microsoft vous informe de cette nouvelle campagne de phishing envoyée par e-mail | La technologie

in

Ces faux e-mails prétendent être des e-mails officiels de Microsoft Office 365 ou Zoom, et vous pourrez ainsi les reconnaître pour ne pas tomber dans le piège.

L’une des plus anciennes escroqueries existant sur Internet est celle envoyée par courrier électronique, et bien que les cybercriminels se soient maintenant spécialisés dans l’utilisation d’autres applications ou réseaux sociaux, le courrier électronique est encore utilisé par presque tout le monde.

Maintenant, Microsoft avertit que les escrocs sont de retour au jeu sur l’une des plus anciennes escroqueries sur Internet, et il utilise des e-mails malveillants pour usurper l’identité d’une entreprise ou d’un service que vous connaissez et pour que vous cliquiez sur un lien, puis entrez vos informations d’identification.

C’est ce qu’on appelle du phishing, et c’est par le biais d’une arnaque avec des liens de courrier électronique qui peuvent nous rediriger vers un site Web frauduleux presque retracé à l’original.

Ces e-mails contiennent essentiellement un lien sur lequel l’utilisateur est invité à cliquer, et en survolant, il pointe en fait vers la bonne adresse Web, une fois le lien cliqué vous êtes redirigé vers une page totalement différente, au frauduleux.

L’utilisateur baisse sa garde et s’il ne regarde pas à nouveau l’adresse du navigateur, il finira par saisir ses identifiants d’accès qui se retrouveront sur un serveur externe aux mains des cybercriminels.

Microsoft commente que ces e-mails se font passer pour un Microsoft Office 365 ou Zoom officiel, et que les utilisateurs qui cliquent sur ces liens seront envoyés vers une page avec Captcha, ce qui donne l’impression que les choses sont légitimes, mais ce n’est pas le cas. .

Ils prétendent avoir vu jusqu’à présent 350 domaines de messagerie associés à cette arnaque et que vous devriez maintenant être très attentif à tout e-mail connexe que vous recevez à ce sujet dans votre compte.

Si vous tombez dans le piège, vous devez vous dépêcher le plus possible d’accéder à votre compte de messagerie et changer rapidement le mot de passe d’accès.